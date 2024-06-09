شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير تقنى يحذر من استخدام الهواتف الذكية القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء الأمن من أن الهواتف الذكية المصنعة منذ عام 2008 وحتى عام 2014 لم تعد مدعومة بتحديثات البرامج التي تحمي المستخدمين من البرامج الضارة وغيرها من عمليات الاستغلال، ومن أجهزة iPhone غير المدعومة حاليًا من الطراز الأصلي 6 Plus، ولكن تتم إضافة طرازات جديدة إلى القائمة كل عام تقريبًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت شركة آبل إن عائلة iPhone 15 الأحدث ستنضم إلى القائمة القديمة في عام 2030.



ويوضح موقع خدمة عملاء أبل أيضًا أن "مقدمي الخدمة لا يمكنهم طلب قطع غيار للمنتجات القديمة"، وقال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي في شركة البرمجيات ESE: "لا تزال أجهزة iPhone القديمة متداولة وبمجرد اكتشاف ثغرة أمنية، يمكن للمهاجمين استغلالها بسرعة وتوجيهها إلى أي شخص لديه أجهزة تركت دون إصلاح".



وأضاف مور: "إذا كان الأشخاص يستخدمون أجهزة iPhone التي انتهت صلاحيتها، فيجب عليهم التفكير في استبدالها بجهاز أحدث وأكثر أمانًا".



وذهب مور إلى حد إخبار المستخدمين أنه سيكون من الأفضل التخلص من الأجهزة، حيث يعد جهاز iPhone "قديمًا" بمجرد وصوله إلى علامة السبع سنوات منذ أن تتوقف شركة أبل عن بيعه.



وتدفع التحديثات الجديدة عمومًا مستخدمي أبل إلى الانتقال من الهواتف القديمة التي لا يمكنها دعم تحديثات البرامج مما يترك بياناتهم عن غير قصد عرضة لمجرمي الإنترنت.