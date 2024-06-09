الأرصاد: انتهاء ذروة الموجة الحارة واستعدوا لموجة جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا انتهت بالفعل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن اليوم شهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل ثلاث درجات مئوية.

وأوضح أن درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين ستكون في المعدلات الطبيعية وذلك في حدود 36 درجة مئوية على القاهرة، هو الطقس الطبيعي في هذا الوقت. في الوقت نفسه، أفاد القياتي بأنه بدءا من يوم الثلاثاء المقبل سيسود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

ونوه بأن الصيف يبدأ فلكيا يوم 20 يونيو الجاري، لكنه أوضح أن الناحية المناخية ليست بالضرورة أن تتوافق مع الناحية الفلكية.