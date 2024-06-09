شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعالج المخاوف المتعلقة بميزة استدعاء جهاز Copilot+ PC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مايكروسوفت، منشور جديد من قبل بافان دافولوري، نائب رئيس شركة ويندوز والأجهزة، تتناول المخاوف الرئيسية بشأن أحدث ميزة Recall المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ويندوز 11، وهي ميزة رئيسية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+ القادمة التي تعمل بنظام ARM.

في مدونة الشركة، كتب دافولوري: "اليوم، نشارك تحديثًا بشأن ميزة الاستدعاء (المعاينة) لأجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+، بما في ذلك المزيد من المعلومات حول تجربة الإعداد، وعناصر التحكم في الخصوصية، وتفاصيل إضافية حول نهجنا تجاه الأمان."

طرحت شركة مايكروسوفت أجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+ في 20 مايو، مدعومة بمعالجات Snapdragon X من السلسلة المستندة إلى ARM، تم تصميم هذه المعالجات لتحسين الأداء وتقديم تجارب ذكاء اصطناعي جديدة، وتتميز بقدرات الذكاء الاصطناعي المولدة على الجهاز والمدعومة بأحدث NPU (وحدة المعالجة العصبية) من Qualcomm.

تقوم ميزة الاستدعاء، المعروفة أيضًا باسم "الذاكرة الفوتوغرافية"، بالتقاط لقطات شاشة في الخلفية لمساعدة المستخدمين في العثور بسرعة على المحتوى الذي تم عرضه مسبقًا. تعمل هذه الميزة على تعزيز إمكانات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز وهي قيد المعاينة حاليًا.

وبعد إعلانه، أثار الباحثون والمحللون مخاوف تتعلق بالسلامة والخصوصية، ردًا على ذلك قامت مايكروسوفت بتحديث عملية الإعداد لأجهزة الكمبيوتر Copilot+ افتراضيًا، سيتم إيقاف تشغيل ميزة الاستدعاء، ويجب على المستخدمين الاشتراك يدويًا لاستخدامها، يتيح ذلك للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يريدون تمكين الميزة أثناء إعداد الكمبيوتر المحمول الخاص بهم.

قامت الشركة بتكليف Windows Hello (المصادقة البيومترية) لتمكين الاستدعاء، إلى جانب إثبات التواجد للوصول إليه، يضمن Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) فك تشفير لقطات الشاشة في ميزة الاستدعاء ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال مصادقة المستخدم، حيث سيتم تخزين جميع لقطات الشاشة ومعالجتها وتشفيرها على الجهاز.

أكدت مايكروسوفت أن جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية Copilot+ ستكون أجهزة كمبيوتر آمنة النواة، وذلك باستخدام وسائل حماية البرامج الثابتة المتقدمة وقياس جذر الثقة الديناميكي للحماية. ستتضمن أجهزة الكمبيوتر هذه أيضًا معالج أمان Microsoft Pluton، المصمم وفقًا لمبادئ الثقة المعدومة، ويتم تمكينه افتراضيًا.

شاركت الشركة أيضًا أن لقطات الاستدعاء لن يتمكن سوى المستخدم من الوصول إليها، وحتى مايكروسوفت لن تتمكن من الوصول إليها، حيث سيتم إخطار المستخدمين عندما يقوم Recall بالتقاط لقطات عبر دبوس على شريط المهام.