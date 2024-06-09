شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإعلان عن موعد إطلاق الجزء الجديد من لعبة Civilization.. اعرف امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل سلسلة ألعاب Civilization الإستراتيجية التاريخية المبنية على الأدوار على تكملة رئيسية أخرى، حيث أصدرت لعبة Civilization VI في عام 2016، إلا أنه لم تكن هناك أي معلومات عن أجزاء جديدة حتى الآن.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تم الكشف رسميًا عن Civilization VII في العرض المباشر لـ Summer Game Fest، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن الاتجاه الذي تتجه إليه السلسلة.

ظهر Sid Meier لفترة وجيزة في نهاية المقطع الدعائي، مضيفًا أنه "متحمس بشكل لا يصدق لمحبي Civ لرؤية Civilization VII، وهي اللعبة التي تمثل تتويجًا لثلاثة عقود من الابتكار الاستراتيجي والتحسين".

وأضاف أن الكشف الكامل وأسلوب اللعب وكل شيء سيحدث في وقت ما في أغسطس، فإنها قادمة إلى Steam و PlayStation و Xbox و Switch.