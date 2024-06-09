شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحفظ رسائلك قبل حذف حسابك على واتساب نهائيًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفكر في الابتعاد عن تطبيق واتساب ولكنك تريد الاحتفاظ بمحادثاتك، فإن هذا الدليل البسيط هو كل ما تحتاجه، حيث يمكنك تصدير دردشات واتساب وسجلك، ما يسمح لك بحذف حسابك بأمان مع الاحتفاظ بمحادثاتك مخزنة.

تذكر أنه بمجرد حذف حساب واتساب، لن تتمكن من استعادة الوصول إليه، حيث تنص ميتا، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، على أن حذف حسابك قد يستغرق ما يصل إلى 90 يومًا، خلال هذا الوقت لا يمكن الوصول إلى معلوماتك عبر واتساب، ولكن قد تبقى نسخ احتياطية.

لا يزال بإمكان الآخرين رؤية الرسائل التي أرسلتها إليهم، كما قد يحتفظ Meta أيضًا ببعض بيانات السجل، ولكن سيتم فصلها عن أي معلومات تعريفية، وهذا يضمن عدم إمكانية ربط بيانات حسابك بك مرة أخرى بمجرد حذفها.

إليك إمكانية خطوات حذف حساب واتساب وحفظ البيانات:

الخطوة 1: تصدير محادثات واتساب الخاصة بك

افتح واتساب وانتقل إلى "الإعدادات"

حدد الدردشات

اضغط على النسخ الاحتياطي للدردشة.

اختر "النسخ الاحتياطي إلى Google Drive" واضبط تردد النسخ الاحتياطي على "فقط عندما أنقر على النسخ الاحتياطي".

حدد حساب جوجل الخاص بك أو قم بإضافة حساب جديد.

اضغط على "نسخ احتياطي" لبدء عملية النسخ الاحتياطي.

الخطوة 2: تصدير سجل الدردشة

افتح الدردشة التي تريد تصديرها

اضغط على المزيد من الخيارات (ثلاث نقاط في الجزء العلوي الأيمن)

اختر المزيد ثم قم بتصدير الدردشة

حدد ما إذا كنت تريد التصدير مع أو بدون الوسائط

اختر النظام الأساسي لإرسال سجل الدردشة مثل البريد الإلكتروني، جوجل درايف، وغيرها.

الخطوة 3: حذف حساب واتساب الخاص بك

افتح واتساب واضغط على "المزيد من الخيارات" (قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن).

اذهب للإعدادات

حدد الحساب

اضغط على حذف حسابي

أدخل رقم هاتفك بالصيغة الدولية الكاملة

اضغط على حذف حسابي

حدد سببًا للحذف من القائمة المنسدلة

اضغط على "حذف حسابي"