شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أماكن إذا وضعت فيها جهاز واى فاى تتعطل الشبكة؟ تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تواجه صعوبة في الاتصال أو تعاني من بطء شبكة WiFi؟ هناك عدد من الأسباب فى طرق وضع جهاز الواى فاى الخاص بك، وتحتاج إلى نقله بسرعه لزيادة سرعة الإنترنت، وهى كالتالى:

1 وضع الجهاز داخل خزانة

قد تبدو خزانة الغلاية مكانًا جيدًا للاحتفاظ بجهاز توجيه قبيح المظهر ولكنها ستؤثر على اتصالك.

مساحة محدودة مثل هذه لا تمنح المحور الخاص بك مساحة لنشر الإشارة بالتساوى ، يمكن أن تؤدي الحرارة المتولدة من الغلاية أيضًا إلى إبطاء عملها وقد تشكل خطرًا على الحريق أيضًا.

2 فوق الميكروويف

يمكن لأفران الميكروويف أن تعطل إشارة Wi-Fi لديك عندما تكون قيد الاستخدام.

إنه يصدر طنًا من الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يتداخل مع إشارات جهاز التوجيه الخاص بك ، وبشكل عام، المطبخ ليس المكان المثالي لذلك من الأفضل تحريكه.

3 وضع الواى فاى داخل سلة

توصل بعض الأشخاص إلى فكرة وضع جهاز التوجيه الخاص بهم في سلال خوص فاخرة، قد يبدو هذا جميلًا ولكن اتصالك لن يكون جذابًا ، حيث إن إحاطة جهاز التوجيه بهذا الشكل ليس جيدًا لنشر الإشارات.

4 الطابق السفلي

قد يبدو الطابق السفلي فكرة جيدة لأنه يُبقي المحور بعيدًا عن الطريق ، لكن تحت الأرض لن يساعد اتصال Wi-Fi في الوصول إلى غرف النوم، لذلك ستلاحظ وجود مشكلات هنا ، والمكان المركزي في المنزل هو الأفضل بشكل عام.

5 عالقة تحت الخزائن

يقوم بعض الاشخاص بتعليق جهاز التوجيه الخاص به رأسًا على عقب أسفل خزانة المطبخ ، أولا ينبغي دائمًا إبقاء جهاز التوجيه متجهًا للأعلى، وكما أوضحنا سابقًا، فإن المطبخ ليس مكانًا مناسبًا له على أي حال نظرًا لوجود جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة حوله.