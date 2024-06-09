علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ASUS تستعرض تصميم شاشة ZenScreen Duo OLED MQ149CD المزدوجة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت Asus مؤخراً تصميم جديد للشاشة المميزة بتصميم مزدوج وتنطلق بعنوان ZenScreen Duo OLED MQ149CD.

أكد تقرير جاء من ITHome على إمكانية توصيل شاشة Asus المحمولة بأجهزة الحاسب المحمول عبر منفذ HDMI أو منفذ USB C.

وتقدم Asus شاشة ZenScreen Duo OLED MQ149CD بالمنافذ المطلوبة التي تدعم نمط DisplayPort Alt، كما تضم الشاشة مفصل 360 درجة لدعم إستخدام الشاشة في الوضع الأفقي أو الرأسي من خلال مسند مخصص.

وتؤكد ASUS على أن الشاشة المحمولة تتميز بوزن 700 جرام، كما تتميز بتقنية OLED بحجم 14 إنش، وتدعم دقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، كما تتميز الشاشة بأبعاد 16:10، وتأتي مع لوحة مدمجة بحجم 21 إنش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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