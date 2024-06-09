شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة ببطارية آيفون 16 لتبديد الحرارة.. هل تنهي أزمة سخونة الهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت تسريبات وشائعات آيفون 16 تنتشر عبر الإنترنت قبل مؤتمر الشركة السنوي، حيث شارك البعض على منصة إكس بعض الصور للتشكيلة الجديدة، تظهر البطارية بغلاف معدني، عند الفحص الدقيق يبدو أنها بطارية فعلية، مع غلاف معدني إضافي أعلى العبوة البلاستيكية.



وتحتفظ حزمة البطارية بالشكل المألوف ولكنها تحتوي على سعة أعلى تبلغ 3597 مللي أمبير فى الساعة مقارنة بجهاز iPhone 15 الذي تبلغ سعته 3349 مللي أمبير فى الساعة، سعة البطارية محفورة على السطح المعدني.

في حين أن السبب الدقيق وراء عودة شركة آبل إلى تصميم الغلاف الصلب غير معروف، إلا أن التقارير تشير إلى أنه قد يكون الهدف من ذلك هو تبديد الحرارة من البطارية بسرعة.

وعانت سلسلة iPhone 15 بالفعل من ارتفاع درجة الحرارة بعد الإطلاق، في حين أنه تم حل المشكلة أيضًا بالنسبة لمعظم الأشخاص من خلال تحديثات البرامج اللاحقة، فمن المتوقع حدوث تحسن إضافي في تبديد الحرارة مع هذا التغيير في البطارية.



يزن iPhone 13 Pro Max و14 Pro Max 240 جرامًا، وهو أثقل من هاتف Honor Magic V2 القابل للطي على شكل كتاب (231 جرامًا).

في العام الماضي، استبدلت شركة آبل الإطار الأوسط المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بالتيتانيوم، ونتيجة لذلك أصبح iPhone 15 Pro Max أخف بمقدار 19 جرامًا من سابقه.

سيجعل الغلاف المعدني الإضافي للبطارية جهاز آيفون 16 أثقل مقارنةً بجهاز آيفون 15 الذي يبلغ وزنه 171 جرامًا، ومن المفترض أن تضيف سعة البطارية الأعلى أيضًا بعض الوزن إلى الجهاز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الغلاف المعدني يشغل أيضًا جزءًا كبيرًا من المساحة الداخلية الثمينة، وهو ما كان أيضًا أحد أكبر الأسباب وراء تحول صانعي الهواتف الذكية إلى عبوات الرقائق البلاستيكية الرقيقة.

تعتبر العبوة الناعمة أيضًا أكثر أمانًا لأنها تسمح للغاز (إذا تشكل بسبب حادث) بالتوسع والخروج بسهولة من حزمة البطارية دون المخاطرة بحياة المستخدم.

وقد تكون هناك تقنية بطارية جديدة بالداخل تتطلب غلافًا صلبًا ولكن قد لا يكون لها خطر مماثل للانفجار، كذلك يوفر أيضًا كثافة طاقة أعلى، بخلاف ذلك، سيتعين على الهاتف أن يصبح أكثر سمكًا لاستيعاب البطارية المغطاة بالمعدن بسعة 3597 مللي أمبير في الساعة.



على سبيل المثال، يحتوي هاتف vivo X Fold3 Pro على بطارية بسعة 5700 مللي أمبير في الساعة (أكبر بطارية في هاتف قابل للطي). تحتوي البطارية على مادة مركبة من كربيد السيليكون (Si/C) جديدة نسبيًا.