تكنولوجيا: ASUS تكشف عن تفاصيل جديدة حول شاشة ROG Swift OLED PG27AQDP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة Asus تفاصيل جديدة حول شاشة الألعاب ROG Swift OLED PG27AQDP المميزة بمعدل تحديث 480 Hz.

أكدت شركة Asus على خططها لإطلاق شاشة ROG Swift OLED PG27AQDP المخصصة للألعاب للأسواق في النصف الثاني من هذا العام.

ولقد كشفت الشركة عن الشاشة للمرة الأولى خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2024، وتتميز الشاشة بتقنية OLED وحجم 27 إنش، وتدعم معدل تحديث 480 Hz.

وتقدم LG Display لوحة OLED في شاشة ROG Swift OLED PG27AQDP التي كُشِف عنها للمرة الأولى من LG خلال فعاليات SID Display Week 2024 في كاليفورنيا.

كما تؤكد Asus على أن الشاشة تدعم تقنية Micro Lens Array (MLA) من LG، والتي تأتي بميزة عرض بزوايا أوسع بنسبة 20%، وتعزز السطوع بنسبة 30% مقارنة بالإصدارات السابقة من شاشات ROG OLED.

وتتميز ROG Swift OLED PG27AQDP بدقة عرض 1440 بيكسل، بإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG، كما تدعم الشاشة تدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 99%.

المصدر