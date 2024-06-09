شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Assassin’s Creed Mirage تصل لأجهزة أيفون وiPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Ubisoft لعبة Assassin’s Creed Mirage RPG وهي متاحة الآن لطرز iPhone وiPad المتوافقة.

كجزء من عرض الإطلاق، يوجد خصم بنسبة 50% لفتح اللعبة بالكامل حتى 20 يونيو، لذلك لن يتعين عليك سوى دفع 24.99 دولار أمريكي للحصول على ترقية اللعبة الكاملة، وعلى الرغم من أن شركة أبل ذكرت أن حجم اللعبة يبلغ 5.1 جيجابايت، إلا أن حجم التنزيل يبلغ 10.51 جيجابايت.

اللعبة متاحة فقط للأجهزة المزودة بشريحة A17 Pro أو الإصدارات الأحدث، لذا ستحتاج إلى iPhone Pro 15 وiPhone Pro 15 Max وiPad Air وiPad Pro المزود بشريحة أبل M1 أو الإصدارات الأحدث.



