كل ما يخص ستريك سناب شات | طريقتين لاستعادة الستريك عند فقده

جميعًا نعرف تطبيق سناب شات، وأنه من أشهر التطبيقات حاليًا التى تساعدنا على التقاط صورة مميزة وفيديوهات مرحة مع الاصدقاء و العائلة، وقد ظهر فى الفترة الاخيرة فى تطبيق سناب شات خاصية تدعى ستريك، عندما نقول خاصية فإنك تفسر هذا الامر على أنه يتم تفعيل هذه الخاصية من الاعدادات لكن الامر ليس كذلك على الاطلاق.

فهذه الخاصية لا يتم تفعليها ولكن تكتسب عند التحدث المستمر مع الاصدقاء على تطبيق سناب شات، حيث يعد ستريك سناب شات (Snapstreak) طريقة مرحة للتواصل والاتصال مع أصدقائك، نظرًا لأنها لا تدوم سوى 24 ساعة قبل أن تنقطع، فأنت تحتاج دائمًا إلى الاهتمام بها بشكل خاص.

لذلك، اليوم سوف نتعرف على كل شئ يخص هذه الخاصية، طريقة صنعه، ونصائح للحفاظ عليه، وكل شئ يتعلق به لمعرفة كل هذا وأكثر تابع معنا المقال.

ما هو ستريك سناب شات (Snapstreak)؟

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يمكننا أن نعرف الستريك على أنه عبارة عن عداد يظهر بجانب اسم صديقك على سناب شات، يُشير إلى عدد الأيام المتتالية التي تبادلتم فيها رسائل سناب (صور أو فيديوهات) مع بعضكم البعض ولفترات كبيرة أيضًا، ويمكن أن تظهر لاكتر من شخص وليس لشخص واحد فقط.

متى يبدأ الستريك؟

يبدأ الستريك بعد 3 ايام متتالية من تبادل رسائل سناب شات (صور أو فيديوهات) مع صديقك، ولابد أن يقوم صديقك بإرسال الصور والفيديوهات أبضًا لتظهر، يجب أن لا يكون إرسال الرسائل من جهة واحدة فقط لكنه يكون متبادل من الطرفين.

هل ستريك سناب شات يدوم لـ 24 ساعة فقط؟

نعم، تدوم سوى 24 ساعة قبل أن تنقطع، فأنت تحتاج دائمًا إلى الاهتمام بها بشكل خاص.

هل ممكن الحصول عليها لشخص واحد؟

لا، لأن ستريك السناب يحتاج إلى شخصين ولابد أن يتبادل الصور والفيديوهات لكي يتم تفعيل هذه الخاصية لمدة 3 أيام متتالية لذلك لا يمكن لشخص واحد إنشاء ستريك سناب شات.

ما فائدة الستريك؟

الامر المضحك حقًا، أنه لا يحتوى على اى فائدة على الاطلاق، لكن كل ما فى الامر أنه تعتبر طريقة ممتعة للتواصل مع اصدقائك، وتحفزك فى توسيع دائرة الاصدقاء والتعرف على المزيد وإرسال المزيد من الصور و الفيديوهات إلى اصدقائك.

كيف أصنعها؟

لكى تفعل هذه الخاصية يجب عليك أن تقوم بتبادل الصور والفيديوهات بين اصدقائك وعليهم ايضًا أن يتبادلون معك، ان يتم هذا الامر لمدة ثلاثة ايام مستمرة، فإذا لم تتواصل يوم خلال هذه الأيام لن تستطيع تفعيل ستريك السناب ومن المهم إرسال الصور والفيديوهات بين بعضكما البعض.

نصائح للحفاظ على ستريك سناب شات؟

هناك بعض النصائح المهمة لاستمرار الستريك بينك وبين اصدقائك منها:

يجب عليك إرسال رسالة سناب (صورة أو فيديو) إلى صديقك خلال 24 ساعة من ظهور الستريك.

وفى المقابل، يجب أن يرد صديقك برسالة سناب خلال 24 ساعة من استلام رسالتك للحفاظ على الستريك.

لا يُحتسب تبادل رسائل النصوص أو رسائل emoji للحفاظ على الستريك.

يجب أن تكون الرسائل صور او فيديوهات.

ضع تنبيهًا على هاتفك لإرسال رسالة سناب لصديقك قبل انتهاء الـ 24 ساعة، وتفقد الستريك.

انضم إلى مجموعات ستريك على سناب شات أو فيسبوك لتبادل رسائل سناب مع أشخاص آخرين، وتوسيع دائرة معارفك واصدقائك.

معني الـEmojis في الستريك؟