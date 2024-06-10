شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Intelligence .. كل ما تحتاج معرفته عن ذكاء أبل الاصطناعي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل عن "Apple Intelligence" في WWDC 2024، وهو الاسم الذي يطلق على مجموعة جديدة من ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزة iPhone وMac والمزيد.

الشركة التي رفضت ذات مرة استخدام مصطلح "الذكاء الاصطناعي" عند الحديث عن ميزات التعلم الآلي لديها الآن لديها تحسينات للذكاء الاصطناعي عبر منصاتها، حيث كانت الشركة وراء شركات مثل جوجل ومايكروسوفت، والتي بدأت في السباق للأمام باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها بمجرد أن قامت OpenAI بكسر السد في عام 2022، والآن، تبذل الشركة قصارى جهدها للحاق بالركب.

Apple Intelligence يقوم بالأوامر نيابةً عنك في التطبيقات

قالت شركة Apple إن ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستكون قادرة على القيام بأشياء لك في التطبيقات، حيث سيكون قادرًا على إدارة إشعاراتك، أو كتابة الأشياء لك تلقائيًا، أو تلخيص النص في البريد والتطبيقات الأخرى، وتقول الشركة أيضًا إنها تستطيع القيام بأشياء مثل الإشارة إلى أحد التطبيقات لتنفيذ إجراء ما في تطبيق آخر، مثل مطالبته بتشغيل بودكاست أرسله إليك شريكك.

بالطبع، هذه هي شركة Apple، لذا يجب أن يكون لديها قصة تتعلق بالخصوصية، وتقول الشركة إن ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ستتم معالجتها على الجهاز للحفاظ على خصوصية المعلومات، لكنك ستحتاج إلى شريحة A17 Pro أو M-series للاستفادة منها، ومع ذلك، فإن جزءًا من القصة أيضًا هو "الفهرس الدلالي" الذي سيلتقط التفاصيل الشخصية عند الحاجة إليها ويعرضها عبر التطبيقات.

ولكن عندما تحتاج ميزات الذكاء الاصطناعي إلى الانتقال إلى السحابة، تقول Apple إنها ستنتقل إلى ما تسميه "السحابة الخاصة" ولن يتم تخزين تلك البيانات على الخوادم أبدًا، وتقول أب لإنها لن تتمكن أبدًا من الوصول إليها، وأضافت أن خبراء مستقلين سيتحققون من صحة ادعاءات أبل.

سيري يحصل على الذكاء الاصطناعي

تقول Apple إن المستخدمين سيكونون قادرين على التحدث إلى Siri بشكل أكثر طبيعية في iOS 18، وتقول الشركة أيضًا أنك ستتمكن من الكتابة إلى Siri لإنجاز الأمور بدلاً من مجرد التحدث.

وتقول الشركة أيضًا إن Siri سيكون قادرًا على القيام بأشياء مثل إعداد الرسائل النصية المجدولة وفهم التطبيقات التي تطلب منه استخدامها من سياق ما تقوله، وقالت شركة Apple إن Siri سيحصل على قدرة جديدة على القيام بالأشياء داخل التطبيقات نيابةً عنك - على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب من Siri "التقاط صورة"، وستكون قادرًا على أن تطلب منه التقاط الصورة التي تنظر إليها وإرسالها إلى صديق.

وقد أطلقت الشركة على هذا اسم "الوعي الذي يظهر على الشاشة"،وكمثال آخر، تقول الشركة إن Siri سيكون قادرًا على القيام بأشياء مثل البحث في صورك للحصول على رخصة القيادة الخاصة بك، وسحب رقم الترخيص الخاص بك، ووضعه في نموذج ويب لك - على غرار ميزات الملء التلقائي الحالية، فقط... أفضل بكثير.

ساعدني في كتابة

أوقفني إذا كنت قد سمعت هذا، لكن Apple تطرح اقتراحات جديدة لكتابة البريد الإلكتروني وملخصات نصية. في البريد، أثناء كتابة رسالة، يمكنك مطالبة Siri بكتابتها لك ومطالبته بتغيير نغمتها، تقول الشركة أن ميزات الكتابة مثل هذه متاحة على مستوى النظام، وفي أي مكان يمكنك الكتابة فيه.

ميزات توليد الصور

تقول شركة Apple إنها تطرح "Genmoji"، وهي ميزة جديدة من شأنها إنشاء تفاعلات تشبه الرموز التعبيرية بسرعة، بحيث عندما لا تتمكن من العثور على الصورة التي تريدها، يمكنك فقط إنشاءها لك بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبالمثل، هناك ميزة جديدة لإنشاء الصور قادمة إلى نظام التشغيل iOS 18، تسمى Image Playground، وتقول شركة آبل إن الميزة تعمل في العديد من التطبيقات، ولكن لديها أيضًا تطبيق خاص بها يحمل نفس الاسم، كما سيسمح للمطورين بالوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لتضمين Image Playground في أجهزتهم.

تعمل Apple أيضًا على جلب الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الصور، يمكنك بالفعل البحث عن الأشياء المصورة في مكتبتك، لكن Apple تقول إنها تعمل على تحسين كيفية عمل ذلك في المستقبل، بحيث يمكنك البحث عن أشياء مثل شخص يقوم بحركات العجلة. وأضافت أيضًا ميزات مشابهة لـ Magic Eraser من Google، مثل القدرة على مسح شخص ما من الصورة.

صفقة OpenAI مع Apple حقيقية

سيأتي ChatGPT 4o إلى أنظمة التشغيل iOS وmacOS وiPadOS "في وقت لاحق من هذا العام"، كروبوت دردشة يمكن لـ Siri اللجوء إليه عندما لا يكون قادرًا على فعل ما تطلبه، عندما تفعل ذلك، تقول أبل إنها ستطلب إذنك أولاً، وقالت شركة أبل إنها بدأت بأفضل برنامج chatbot، لكنها ستدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى في المستقبل.