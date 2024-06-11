شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18 .. تعرف على قائمة موديلات أيفون المتوافقة مع التحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهور العديد من الشائعات، أعلنت شركة أبل أخيرًا عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمر WWDC 2024 يوم الإثنين، حيث يأتي الإصدار الجديد من نظام تشغيل iPhone مزودًا بشاشة رئيسية جديدة تتيح للمستخدمين تخصيص الرموز، بالإضافة إلى تطبيق الصور المعاد تصميمه، وApple Intelligence، وغير ذلك الكثير.

وإذا كنت تتساءل عما إذا كان جهاز iPhone الخاص بك متوافقًا مع نظام التشغيل iOS 18، فقالت الشركة في بيان: "قامت أبل اليوم بمعاينة نظام التشغيل iOS 18، وهو إصدار رئيسي يتميز بمزيد من خيارات التخصيص، وأكبر إعادة تصميم على الإطلاق لتطبيق الصور، وطرق جديدة للمستخدمين لإدارة البريد الوارد الخاص بهم في البريد، والرسائل عبر القمر الصناعي، وغير ذلك الكثير".

iOS 18 متوافق مع موديلات iPhone التالية:

-ايفون XR

آيفون XS وXS Max

ايفون 11

ايفون 11 Pro و11 Pro Max

ايفون 12 و12 mini

ايفون 12 Pro و12 Pro Max

ايفون 13 و 13 mini

ايفون 13 Pro و13 Pro Max

ايفون 14 و 14 Plus

ايفون 14 Pro و14 Pro Max

ايفون 15 و 15 Plus

ايفون 15 Pro و 15 Pro Max

آيفون SE (الجيل الثاني)

آيفون SE (الجيل الثالث)



كما ترون، يمكن تحديث جميع أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 17 إلى iOS 18، ومع ذلك، هناك مشكلة، فوفقًا لشركة Apple، فإن iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max فقط متوافقان مع ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة أو Apple Intelligence، وذلك لأن هذه الميزات تتطلب شريحة A17 Pro أو M1 أو الأحدث.

وسيتم إصدار النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل iOS 18 للمطورين في وقت لاحق اليوم، وستتوفر النسخة التجريبية العامة الشهر المقبل، في حين من المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي في خريف هذا العام.