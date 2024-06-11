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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "سدايا" تستعرض خدماتها الرقمية لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن تفاصيل مشاركتها في ملتقى إعلام الحج المقام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.
وتشارك الهيئة بجناح، تستعرض فيه عددًا من خدماتها وتطبيقاتها الرقمية المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وذلك للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1445هـ.
واستعرضت أيضا خدمات منصة "بصير"، إحدى المبادرات التقنية التي أطلقتها سدايا بالشراكة مع وزارة الداخلية - ممثله في الأمن العام- لتقديم حلول قائمة على خوارزميات وطنية في الذكاء الاصطناعي؛ تسهم في دعم جهود الجهات الحكومية في الحج وإدارة الحشود والمعتمرين.
كما تستعرض "منصة سواهر" التي تتيح خدمات التحليل المتقدم الداعمة لمختلف حالات الاستخدام كتنظيم حركة المركبات وادارة الحشود في المشاعر المقدسة.
هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الإسعاف ونداء الاستغاثة، واستعراض بطاقة التطوع للمتطوعين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.
ويتيح التطبيق أيضا استقبال الإشعارات الخاصة بالحج، ومتابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد.
هذا إلى جانب تصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وذلك من خلال استقبال طلبات الأضاحي رقميًا وتوزيعها إلى مستحقيها عبر برنامج “أضاحي” بخطوات سهلة ويسيرة عبر موقع وتطبيق المنصة بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، فضلاً عن إتاحة وقف إحسان عبر استثمار مبلغ الريع الوقفي وصرف العائد منها على أوجه البر المتنوعّة لأكثر من 1,800 جمعية.
وتستهدف "سدايا" إبراز دور تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والجهود التي تبذلها في حج هذا العام، والتكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالحج لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على بذل أقصى الجهود لخدمة الحجاج ضمن إطار تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وتشارك الهيئة بجناح، تستعرض فيه عددًا من خدماتها وتطبيقاتها الرقمية المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وذلك للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1445هـ.
خدمات سدايا لضيوف الرحمنوضم الجناح مجموعة من الخدمات الرقمية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي سخرتها سدايا لدعم الجهات الحكومية العاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ابتداءً من وصولهم إلى المملكة مرورًا بتأديتهم مناسك الحج حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بطمأنينة ويسر.
واستعرضت أيضا خدمات منصة "بصير"، إحدى المبادرات التقنية التي أطلقتها سدايا بالشراكة مع وزارة الداخلية - ممثله في الأمن العام- لتقديم حلول قائمة على خوارزميات وطنية في الذكاء الاصطناعي؛ تسهم في دعم جهود الجهات الحكومية في الحج وإدارة الحشود والمعتمرين.
كما تستعرض "منصة سواهر" التي تتيح خدمات التحليل المتقدم الداعمة لمختلف حالات الاستخدام كتنظيم حركة المركبات وادارة الحشود في المشاعر المقدسة.
خدمات تطبيق "توكلنا"وبرز في جناح سدايا خدمات تطبيق "توكلنا" الذي يوفر عددًا من الخدمات المميزة لحجاج بيت الله الحرام، حيث يُمكن للحاج استعراض بطاقة الحاج الرقمية (نسك)، وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج من خلال بطاقاتي في صفحة معلوماتي بالتعاون مع الأمن العام، وإصدار تصريح عمرة خلال موسم الحج عبر بوابة المناسك.
هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الإسعاف ونداء الاستغاثة، واستعراض بطاقة التطوع للمتطوعين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.
ويتيح التطبيق أيضا استقبال الإشعارات الخاصة بالحج، ومتابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد.
هذا إلى جانب تصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
خدمات منصات "سدايا"كذلك استعرضت خدمات جهود المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) التي بدأت استعداداتها خلال موسم الحج بإدراج فرصٍ عدّة تمثلّت في كفالة الحجاج لمن لم يسبق له الحج من قبل، وإطعام الحجاج وتوفير سقيا الماء لهم، والتيسير على المضحّين والحجاج من أداء النسك.
وذلك من خلال استقبال طلبات الأضاحي رقميًا وتوزيعها إلى مستحقيها عبر برنامج “أضاحي” بخطوات سهلة ويسيرة عبر موقع وتطبيق المنصة بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، فضلاً عن إتاحة وقف إحسان عبر استثمار مبلغ الريع الوقفي وصرف العائد منها على أوجه البر المتنوعّة لأكثر من 1,800 جمعية.
وتستهدف "سدايا" إبراز دور تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، والجهود التي تبذلها في حج هذا العام، والتكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالحج لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على بذل أقصى الجهود لخدمة الحجاج ضمن إطار تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.