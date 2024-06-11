شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول روبوت يشبه الإنسان يتسلق سور الصين العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر لقطات مذهلة لحظة تسلق أول روبوت يشبه الإنسان سور الصين العظيم، وأظهرت الصور التى صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، جهاز XBot-L وهو يستكشف الموقع السياحي الشهير.

فى عرض مخيف لتقدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، يعرض الروبوت مهارات ملاحية وذكاء رائعين أثناء سيره فوق الرصيف غير المستوى والمكسور لسور الصين العظيم.

وقد تمكن من التعامل مع السلالم بسهولة، بل وقام بأداء رياضة التاي تشي أحد فنون الدفاع عن النفس الصينية التي تتحرك بمجرد وصوله إلى أبراج حراسة الجدار.

وتم تصميم وبناء الروبوت البشري بواسطة Robot Era.

وقالوا إن تكنولوجيا التعلم المعززة ساعدت الآلة على إنجاز هذا الإنجاز العظيم.

وقال يوي شي، المؤسس المشارك لشركة Robot Era: "تساعد الخوارزميات في تعزيز قدرة الروبوت على الإدراك واتخاذ القرار في مواجهة التضاريس غير المألوفة، وبالتالي يستطيع الروبوت التعرف على ظروف الطريق المعقدة وتعديل وضع المشي فى الوقت المناسب.

وتم تزويد الروبوت بأنظمة ملاحية وتوازن متقدمة، ويوجد شريط لاصق ملفوف حول الجزء الأوسط منه والذي يمكن أن يكون حلاً سريعًا من قبل المهندسين لضمان بقاء الروبوت مستقرًا أثناء التسلق.

ويعد هذا تذكيرًا صارخًا بأنه حتى التكنولوجيا الأكثر تقدمًا تتطلب أحيانًا أساليب DIY للانتقال من المختبر إلى العالم الحقيقي.

على الرغم من أن النجاح الأخير الذي حققته Robot Era لن يؤدي إلى تقدم كبير في مجال الروبوتات، إلا أنه يعزز مشروع الشركة الذي يشبه الإنسان.

وتأمل الشركة من خلال عرض أحدث تقنياتها في واحدة من أكثر المواقع شهرة في العالم، أن تبدأ في تطبيع وجود الروبوتات في البيئات اليومية.