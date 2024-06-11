شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح Pixel Watch 3 بهيكل أكثر سُمكا وحواف أنحف.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ظهورها لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، يشير تسرب جديد لساعة Google Pixel Watch 3 إلى أن الساعة الذكية القادمة ستكون أكثر سمكًا إلى حد كبير هذا العام، ولكن مع حواف أرق وبعض التعديلات الأخرى، وفقاً لموقع 9to5google.

ونشرت 91Mobiles عروضًا مستندة إلى CAD لـ Pixel Watch 3 من OnLeaks، وهو مصدر موثوق إلى حد ما، هذه العروض ليست صورًا تسويقية رسمية، ولكنها تعتمد على المعلومات التي تُستخدم عادةً للحافظات والملحقات والمنتجات الأخرى.

للوهلة الأولى، تبدو ساعة Pixel Watch 3 متطابقة تقريبًا مع سابقاتها، ولكن هناك بعض التعديلات الطفيفة.

أولا، هناك الأبعاد، تبلغ أبعاد Pixel Watch 3 40.79 × 40.73 × 14 ملم، وهي أصغر قليلاً من Pixel Watch 2، ولكنها أيضًا أكثر سمكًا، أبعاد العرض والارتفاع أصغر بحوالي ربع ملليمتر من Pixel Watch 2 (41 × 41 ملم)، ولكن يُقال إن الشاشة بقياس 1.2 بوصة نفسها.

ومع ذلك، من غير الواضح سبب نمو الساعة من 12.3 ملم في Pixel Watch 2 إلى 14 ملم في Pixel Watch 3.

يبدو أن المشكلة ليست البطارية، حيث يشير هذا التقرير نفسه إلى تسرب سابق مفاده أن جوجل ستستخدم بطارية تبلغ سعتها 307 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يزيد قليلاً عن بطارية Watch 2 التي تبلغ سعتها 304 مللي أمبير في الساعة.

قدمت كل من Pixel Watch وPixel Watch 2 شاشات عرض جيدة، لكن تم انتقادهما بسبب وجود حواف سميكة، ويبدو أن جوجل ربما تكون قد عالجت هذا الأمر أخيرًا هذه المرة، حيث تُظهر العروض حوافًا أنحف في كل مكان، وتشير الأبعاد إلى التحسن أيضًا، ويشير وجود عرض إجمالي أصغر بنفس حجم الشاشة وحده إلى أن الحواف ستكون أرق هذه المرة.

ومع ذلك، من الصعب دائمًا معرفة ذلك على وجه اليقين عندما يتعلق الأمر بالعرض على هذه التسريبات المستندة إلى CAD ومن الواضح في هذه العروض أن واجهة المستخدم الموضوعة على الساعة يتم قصها أسفل الإطار، لذا، في الوقت الحالي، نوصي بأخذ هذا مع قليل من الملح، على الرغم من أنه يبدو من المحتمل جدًا أننا سنرى تحسينات هذا العام.