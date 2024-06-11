شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Resident Evil 7 تصل إلى أجهزة iPhone وiPad وMac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Capcom على وشك إطلاق لعبة Resident Evil 7: Biohazard لأجهزة Apple، حيث ستكون متاحة في متجر تطبيقات أبل في الثاني من يوليو لأجهزة iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بالإضافة إلى أجهزة iPad وأجهزة Mac المزودة بشرائح M-series، وقد تم إطلاق Resident Evil 7 في الأصل على وحدات التحكم في عام 2017.

تأتي لعبة Resident Evil 7 لنظامي التشغيل iOS وmacOS بعد اللعبة الثانية في القصة، Resident Evil Village، التي صدرت للأجهزة في أكتوبر الماضي، وسيدعم إصدار iOS الجديد عناصر التحكم التي تعمل باللمس وميزة Auto Fire الجديدة، والتي تقول Capcom إنها ستمنح اللاعبين “خيارًا ودودًا لإطلاق الأسلحة تلقائيًا بعد استهداف الأعداء لفترة زمنية محددة”.

ويمكنك أيضًا لعب اللعبة باستخدام PlayStation 5 وXbox وأجهزة التحكم في الألعاب الأخرى التي تدعمها Apple، وسيتم إصدار اللعبة الرئيسية والمحتوى القابل للتنزيل لقصة Not A Hero، حيث يقوم Chris Redfield بمهمة إنهاء القضية، معًا كحزمة.

ويمكن للاعبين أيضًا التعمق أكثر في حكاية إيثان وينترز من خلال ترقية الإصدار الذهبي، الذي يوسع اللعبة بمجموعة متنوعة من المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الاختياري، بما في ذلك End of Zoe وBanned Footage Vol. 1 والمجلد.

تعمل Capcom أيضًا على تطوير النسخة الجديدة من Resident Evil 2 لنظامي التشغيل iOS وmacOS، والتي تم إطلاقها في الأصل على وحدات التحكم في عام 2019، ويمكنك طلب Resident Evil 7 مسبقًا في متجر تطبيقات Apple بدءًا من اليوم، وستكون عملية الشراء الواحدة مناسبة لجميع أجهزة Apple الخاصة بك، كما تم أيضًا إطلاق النسخة الجديدة من Resident Evil 4 لعام 2023 على أجهزة Apple في نوفمبر.