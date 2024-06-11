شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إيقاف إشعارات لوحة مفاتيح Apple TV على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بعض الأحيان يفضل مستخدمو Apple TV، الاستعانة بميزة Siri Remote الموجودة في المساعد siri لإدخال النصوص والبحث عن الأفلام، حيث يمكنك استخدام جهاز iPhone أو iPad قريب للكتابة.

وعندما يظهر مكان كتابة النص على Apple TV، يظهر تنبيه على iPhone أو iPad، وبعد الضغط على الإشعار، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة على جهاز iOS الخاص بك لإدخال نص على Apple TV، وفقاً لموقع macrumors.



لكن يمكنك تعطيل هذه الإشعارات على iPhone أو iPad إذا وجدتها مزعجة، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS/iPadOS 15.1 أو إصدارًا أحدث، فإليك كيفية تعطيلها:

1- قم بتشغيل الإعدادات على iPhone أو iPad.

2- اضغط على الإخطارات.

3- ضمن "نمط الإشعارات"، حدد Apple TV Keyboard.

4- قم بتبديل المفتاح الموجود بجوار السماح بالإشعارات.

إذا كنت لا ترى لوحة مفاتيح Apple TV مدرجة في قائمة الإشعارات، فقد تحتاج إلى الاتصال بـ Apple TV الخاص بك وتحديد حقل نصي لتنشيط إشعار إدخال لوحة المفاتيح، قبل أن يظهر هناك.