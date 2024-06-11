شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Xbox: المزيد من الألعاب قادمة إلى منصات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس شركة إكس بوكس Phil Spencer، أن المزيد من ألعاب مايكروسوفت الخاصة ستأتى إلى منصات أخرى، مثل PS5 وNintendo Switch.

وكشفت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام عن إطلاق أربع ألعاب حصرية لـ Xbox على PS5 وبعضها على Nintendo Switch، مع ترك المعجبين يتساءلون عما إذا كانت ستكون أربعة ألعاب فقط أم أن هناك المزيد في المستقبل، وانتهز سبنسر الفرصة لتوضيح هذا اللغز.

وقال سبنسر: "إن التزامنا تجاه عملاء Xbox هو أنك ستحصل على فرصة شراء اللعبة أو الاشتراك فيها، وسندعم اللعبة على الشاشات الأخرى، وسترون المزيد من ألعابنا على المزيد من المنصات، ونحن نرى ذلك بمثابة فائدة للامتيازات التي نبنيها، ونرى ذلك من اللاعبين، واللاعبون يحبون أن يكونوا قادرين على اللعب".

ويأتى تأكيد وصول المزيد من الألعاب إلى المنصات المنافسة بعد أشهر من نفي سبنسر وجود تغيير في استراتيجية مايكروسوفت فيما يتعلق بعروض Xbox الحصرية.

وقد اتخذنا قرارًا بأننا سننقل أربع ألعاب إلى وحدات التحكم الأخرى، أربع ألعاب فقط، وقال سبنسر في بث صوتي على Xbox في وقت سابق من هذا العام: "لا يوجد تغيير في استراتيجيتنا الحصرية الأساسية".

وكشفت مايكروسوفت النقاب عن مجموعة من ألعاب إكس بوكس الجديدة خلال حدث العرض الكبير الذي أقيم الليلة الماضية، مع Doom: The Dark Ages وGears of War: E-Day، وهما العنوانان الكبيران الجديدان "العرض الأول عالميًا".

وأضاف سبنسر كل هذه القرارات جزء من "مشروع لاتيتيود" داخل ميكروسوفت، وهو مشروع سري قمت بتفصيله مؤخرًا في رسالتي الإخبارية الأسبوعية لبرنامج "المفكرة ، وتدرس مايكروسوفت عددًا من الألعاب لمنصاتها المنافسة، بما في ذلك لعبة Senua's Saga: Hellblade II التي تم إصدارها مؤخرًا.