شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت وجوجل يسرحان مئات الموظفين في 7 أيام خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

لا تظهر موجة تسريح العمال في صناعة التكنولوجيا أي علامات على التراجع مع بداية شهر يونيو، على الرغم من عمليات التسريح الجماعي للعمال في عام 2023، استمرت تخفيضات الوظائف هذا العام، حيث شهد الربع الثاني تخفيضات كبيرة في الوظائف - 21473 في أبريل و9742 في مايو.

ويبدو أن هذا الاتجاه يزداد سوءًا مرة أخرى، حيث شهد الأسبوع الأول من شهر يونيو بالفعل فقدان أكثر من 1400 وظيفة، حيث بدأت الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل الشهر بجولات جديدة من عمليات تسريح العمال، مشيرة إلى إعادة الهيكلة المستمرة والتحولات الإستراتيجية داخل قطاع التكنولوجيا.

وأعلنت شركة مايكروسوفت يوم الإثنين من هذا الأسبوع عن جولة جديدة من عمليات تسريح العمال، ما أثر على ما يقرب من 1000 موظف، تؤثر هذه التخفيضات بشكل أساسي على الأقسام التي تعمل على HoloLens 2 ومشروع Azure Moonshots الطموح، تشمل القطاعات المتضررة جناح الواقع المختلط، والذي كان جزءًا لا يتجزأ من تطوير HoloLens 2، وAzure للمشغلين وأقسام هندسة المهام.

ووفقًا للشركة، فإن التخفيضات الأخيرة في الوظائف هي جزء من مبادرة إعادة هيكلة أوسع نطاقًا داخل قسم الواقع المختلط في مايكروسوفت، حيث يأتي هذا بعد تسريح كبير للعمال منذ أكثر من عام عندما قامت الشركة بإلغاء أكثر من 10000 وظيفة.

في ذلك الوقت، سلط الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا الضوء على التحول في محفظة أجهزة الشركة، والتي يبدو أنها تمتد الآن إلى أقسام التكنولوجيا المتقدمة والخدمات السحابية، وتشهد الآن أقسام Azure للمشغلين وهندسة المهام، والتي تم إنشاؤها في عام 2021، وطأة هذه التغييرات.

وعلى خطى مايكروسوفت، بدأت جوجل أيضًا عمليات تسريح العمال، مستهدفة العديد من الفرق داخل وحدتها السحابية سريعة النمو.

وتؤثر التخفيضات الأخيرة على مئات الموظفين في مختلف الأقسام، بما في ذلك المبيعات والاستشارات واستراتيجية "الذهاب إلى السوق" والعمليات والهندسة ويحدث هذا التقليص مع زيادة تركيز جوجل على الذكاء الاصطناعي، مما يعكس محورًا استراتيجيًا نحو هذا المجال المزدهر.

على الرغم من كون وحدة السحابة واحدة من أسرع القطاعات نموًا في جوجل، فقد رأت الشركة أنه من الضروري تقليص قوتها العاملة، مما يشير إلى إمكانية إعادة تنظيم الموارد نحو المزيد من المشاريع التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC، تم إخطار الموظفين الأسبوع الماضي بشأن عمليات التسريح الوشيكة للعمال، والتي دخلت حيز التنفيذ الآن.

والجدير بالذكر أن عمليات تسريح العمال في مايكروسوفت وجوجل هي جزء من اتجاه أوسع يؤثر على صناعة التكنولوجيا. في الأيام الستة الأولى فقط من شهر يونيو، أعلنت سبع شركات تقنية عن تخفيضات في الوظائف، مما أثر بشكل جماعي على 1410 موظفًا.

ومع تقدم الشهر، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الموجة من عمليات تسريح العمال ستستمر أم أن الشركات ستستقر على أعداد القوى العاملة لديها.

وفي مايو 2024، شهدت صناعة التكنولوجيا انخفاضًا ملحوظًا في عمليات تسريح العمال مقارنة بالأشهر السابقة، حيث قامت 39 شركة بخفض إجمالي 9742 وظيفة، بانخفاض عن 21473 عملية تسريح في أبريل عبر 50 شركة.

وكانت عمليات التسريح من العمل في جميع أنحاء الصناعة، بما في ذلك إنهاء Google لنحو 200 وظيفة هندسية في سانيفيل، كاليفورنيا، كجزء من جهد أوسع لتقليص الحجم بدأ العام الماضي.

وجاءت التخفيضات الرئيسية الأخرى من شركة إنديد، التي سرحت ألف موظف، وهو ما يمثل ما يقرب من 8 في المائة من قوتها العاملة، مما أثر في المقام الأول على وحدات البحث والتطوير في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة توشيبا عن خفض 4000 وظيفة كجزء من جهود إعادة الهيكلة، وقامت TikTok بطرد 1000 موظف على مستوى العالم من فرق العمليات والتسويق لديها، وبدأت Walmart في خفض الوظائف ونقل الموظفين، مما أثر على القوى العاملة في الشركة.

كذلك شهد قسم الألعاب في مايكروسوفت عمليات تسريح كبيرة للعمال، مما أدى إلى إغلاق العديد من المطورين مثل Arkane Austin وTango Gameworks وAlpha Dog Studios. كما قلصت تسلا قوتها العاملة بأكثر من 6700 موظف في مختلف الأقسام، بما في ذلك البرمجيات والخدمات والهندسة، مع حدوث عمليات تسريح للعمال في مواقع متعددة مثل تكساس وكاليفورنيا. تعكس هذه التخفيضات إعادة الهيكلة المستمرة وإجراءات خفض التكاليف عبر صناعة التكنولوجيا حيث تتكيف الشركات مع ظروف السوق المتطورة والبيئات التنظيمية.