شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز أجهزة iPad سيسقط عنها دعم iPadOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيسقط iPadOS 18 الدعم لطرز iPad المجهزة بشريحة A10X Fusion، بحسب منشور على X اليوم من حساب خاص يتمتع بسجل حافل من مشاركة أرقام الإصدار لتحديثات iOS وiPadOS القادمة، وفقًا لموقع macrumors.

بمعنى آخر، سيسقط iPadOS 18 الدعم لجهاز iPad Pro مقاس 10.5 بوصة والجيل الثاني من iPad Pro مقاس 12.9 بوصة، كما تم أيضًا إسقاط دعم الجيل السادس من iPad، الذي يستخدم شريحة A10 Fusion العادية، ومع ذلك، سيستمر iPadOS 18 في العمل على الجيل السابع من iPad، وفقًا للمصدر.

وبالتالي سيكون iPadOS 18 متوافقًا مع طرز iPad التالية:

آيباد برو: 2018 والإصدارات الأحدث

iPad Air: 2019 والإصدارات الأحدث

آيباد ميني: 2019 والإصدارات الأحدث

آيباد: 2019 وما بعده

ومن المتوقع أن تعلن شركة آبل عن iPadOS 18 إلى جانب iOS 18 في مؤتمر المطورين العالمي الذي يبدأ اليوم 10 يونيو، ومن المقرر أن يتم إصدار التحديث لجميع المستخدمين الذين لديهم جهاز iPad متوافق في سبتمبر.

من المتوقع أن تقدم شركة أبل عددًا كبيرًا من الميزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي يطلق عليها مجتمعة اسم "Apple Intelligence"، ولكن أجهزة iPad التي تعمل بشريحة M1 أو الإصدارات الأحدث فقط هي التي ستدعم قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

تخطط أبل أيضًا لتقديم تطبيق حاسبة مدمج لجهاز iPad مع iPadOS 18، وسيكون التطبيق تطبيقًا "عالميًا" قادرًا على التشغيل على iPhone وiPad وmacOS، مما يسمح بمظهر ووظيفة مماثلة عبر جميع الأجهزة الثلاثة.