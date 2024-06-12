شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ترسل أبل بياناتك إلى خوادم الذكاء الاصطناعى السحابية الخاصة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لسنوات عديدة، روجت شركة أبل للخصوصية باعتبارها ميزتها الرئيسية على منافسيها مثل جوجل ومايكروسوفت، وبدلاً من الاعتماد على المعالجة السحابية لتحسين صورك أو تنظيمها، وهو ما يتطلب إرسال صورك إلى خوادم جوجل، تتولى أبل هذه المهام مباشرة على جهازك.

ولكن مع ظهور Apple Intelligence، وهو نهج الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، خرجت الشركة من منطقة الراحة الخاصة بها من خلال "الحوسبة السحابية الخاصة"، مكتوب "خاص" في الاسم، لذلك يجب أن يكون آمنًا، أليس كذلك؟، وعلى الرغم من أن Apple AI ستقوم بتشغيل بعض النماذج محليًا، إلا أنها ستضطر أحيانًا إلى إرسال البيانات إلى خوادم أبل للطلبات المعقدة، فكيف تقوم الشركة بالتوفيق بين هذا الأمر وموقفها الأمني ​​السابق؟

وفقًا لـ Craig Federighi، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة أبل، فإن الشركة حريصة للغاية بشأن كيفية إرسال بياناتك إلى خوادمها، وقال في محادثة في مؤتمر WWDC 2024 مع رئيس الذكاء الاصطناعي في شركة أبل، جون جياناندريا، والمؤثر على YouTube iJustine: "إنك تضع الكثير من الثقة في السحابة... مع Private Cloud Compute، تكون المخاطر أعلى".

خلال الكلمة الرئيسية لـ WWDC، أظهر فيديريغي كيف يمكن لـ Apple AI مساعدته في إعادة جدولة اجتماع وتحديد ما إذا كان لا يزال بإمكانه حضور الحفل الراقص لابنته، وتمكنت Apple AI من تحديد هوية ابنته الفعلية، ومكان انعقاد الحدث، والوقت المقدر للسفر منذ اجتماعه.

يقول Federighi إن أبل لا ترسل جميع بياناتك إلى السحابة، وبدلاً من ذلك تقوم فقط بتحميل أهم أجزاء المعلومات ذات الصلة باستعلام Apple AI الخاص بك، بالإضافة إلى ذلك، فإن طلب الخادم الخاص بك يكون مجهولاً، لأنه يستخدم نفس تقنية إخفاء IP مثل iCloud Private Relay، وأشار Federighi أيضًا إلى أن خوادم أبل السحابية لا تحتوي على مساحة تخزين دائمة وليس لديها القدرة على الاحتفاظ بالسجلات.

ولجعل الأمور أكثر أمانًا، يقول فيديريغي إن خوادم Private Cloud Compute تقوم بتشغيل برامج تحتوي على صور منشورة ليقوم الباحثون الأمنيون بتدقيقها، ويمكن لأجهزة Apple Intelligence التحدث فقط مع الخوادم التي تقوم بتشغيل تلك الصور المعتمدة - إذا كانت هناك أي تغييرات على الخوادم، فستحتاج الأجهزة المحلية أيضًا إلى التحديث لرؤيتها.

قد تكون هذه العملية مقيدة بعض الشيء، ولكن هذه هي النقطة بالتحديد، يسميها Federighi "خطوة للأعلى" في مستوى الثقة التي يمكن أن تتمتع بها مع حوسبة الخادم. وقال: "من الضروري ألا تعرف أحداً، لا أبل ولا أي شخص آخر، يمكنه الوصول إلى المعلومات المستخدمة لمعالجة طلبك".