شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WWDC 2024: كل ما أعلنته أبل فى مؤتمرها للمطورين من iOS 18 إلى الذكاء الاصطناعى ومميزات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الكلمة الرئيسية لمؤتمر مطوري أبل العالمي wwdc الكثير مما يمكن أن يتوقعه المستخدمون في وقت لاحق من هذا العام عندما يتم طرح جميع تحديثات البرامج الرئيسية للجمهور في الخريف، وتتضمن التغييرات الكبيرة القادمة في iOS 18 وmacOS Sequoia وwatchOS 11 دعم RCS، وتطبيق كلمات المرور الجديد، وتطبيق الآلة الحاسبة المتجدد لأجهزة iPhone وiPad، ومجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في جميع المجالات بفضل "Apple Intelligence" الجديد، وفيما يلي كل ما اعلنته أبل في المؤتمر:

Apple Intelligence

كشفت شركة Apple عن خططها لدمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل الخاصة بها في مؤتمر WWDC هذا العام، وسيظهر نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الذي يطلق عليه اسم "Apple Intelligence" في iOS وiPad 18 وmacOS Sequoia في شكل (ما تعتقد Apple أنه) أدوات عملية يمكن لمعظم الناس استخدامها بانتظام.

تتضمن هذه الميزات أدوات كتابة جديدة يمكنها مساعدتك في إعادة كتابة وتدقيق وتلخيص أشياء مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الأخرى والرموز التعبيرية الأصلية وإنشاء الصور والمزيد، ويعد العمل جنبًا إلى جنب مع إنشاء الصور الأصلية ميزة جديدة تسمى Gemoji، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء الرموز التعبيرية الفريدة الخاصة بهم عن طريق كتابة الأوصاف والمتطلبات مثل "T-rex يرتدي توتو على لوح ركوب الأمواج".

يحصل Siri الآن على دفعة من الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تشغيله جزئيًا بواسطة نماذج لغوية كبيرة، بالإضافة إلى مطالبة Siri بحذف بريد إلكتروني أو تحرير صورة، سيتمكن المستخدمون أيضًا من مطالبة المساعد الافتراضي بتلخيص المقالات وصفحات الويب في Safari وحتى استخراج المعلومات الشخصية من صورة هوية حتى يتمكن من ملء نموذج عبر الإنترنت بالنسبة لهم، وشددت الشركة على أهمية "السياق الشخصي" مع Apple Intelligence، والذي سيمكن أشياء مثل استخدام اللغة الطبيعية للبحث عن الصور التي تحتوي فقط على أفراد محددين من العائلة أو الأصدقاء.

سلطت Apple الضوء على كيفية تنفيذ معظم إجراءات Apple Intelligence على الجهاز لجعل النظام يركز على الخصوصية قدر الإمكان. بالنسبة للاستعلامات التي لا يمكن إجراؤها محليًا، سيتم إرسال العمل إلى مراكز المعالجة التابعة لشركة Apple، أنشأت الشركة أيضًا Private Cloud Compute، وهي ميزة من المفترض أن تستخدم السحابة لمعالجة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا مع التأكد أيضًا من بقاء بياناتك آمنة.

تم أيضًا دمج ChatGPT الخاص بـ OpenAI في Apple Intelligence، مما يسمح للمستخدمين بمنح Apple الإذن بمشاركة استفساراتهم مع ChatGPT "عندما يكون ذلك مفيدًا"، تشمل الأمثلة المقدمة طلب أفكار لقائمة تتضمن مكونات محددة، أو طلب نصيحة بشأن الديكور مع تقديم صورة لمساحة تحتاج إلى تجميل، وسيعمل ChatGPT أيضًا مع أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي القادمة إلى iOS وiPadOS 18 في ميزة الإنشاء الجديدة، سيتم طرح تكامل ChatGPT مع iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia في وقت لاحق من هذا العام، ويبدو أن Apple تعتزم إضافة دعم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى في المستقبل – مما يعني أن شراكتها مع OpenAI ليست حصرية طويلة المدى.

iOS 18 وiPadOS 18

سيتم طرح التحديث التالي لبرنامج iPhone للمستخدمين في الخريف، وكما هو متوقع، فإن أحد أكبر التغييرات هو دعم Rich Communication Service، أو RCS، ويوفر بروتوكول المراسلة الأكثر أمانًا العديد من التحسينات عبر الرسائل القصيرة بما في ذلك التشفير الشامل ومشاركة الوسائط بشكل أفضل ودعم الدردشات الجماعية المناسبة، ذكرت شركة Apple سابقًا أنها ستعتمد دعم RCS في عام 2024 للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي، لذلك ليس من المستغرب أن نراها مذكورة في ميزات iOS 18 القادمة، الجديد أيضًا في تطبيق الرسائل هو القدرة على الرد باستخدام الرموز التعبيرية والملصقات وتنسيق النص وتأثيراته والقدرة على إرسال الرسائل عبر القمر الصناعي.

سيتمتع مستخدمو ايفون بمزيد من التحكم في شاشاتهم الرئيسية في iOS 18 بفضل حقيقة أنه لن يكون نظامًا شبكيًا مقفلاً بعد الآن، وسيتمكن المستخدمون من نقل أيقونات التطبيقات بطريقة أكثر حرية، بالإضافة إلى أنهم سيتمكنون من تغيير ألوان أيقونات التطبيقات وكذلك باستخدام منتقي الألوان الخفيف، وفيما يتعلق بالتصميم والتخطيط، يعد هذا أحد أكبر التغييرات التي طرأت على الشاشة الرئيسية لجهاز iPhone منذ سنوات، وهو يمنح مستخدمي iOS ميزات مماثلة يتمتع بها مستخدمو أندرويد لفترة طويلة، وعلى نفس المنوال، سيتم تحديث مركز التحكم في iOS 18 ليشمل المزيد من خيارات التخصيص وسيسمح للمستخدمين ببرمجة عناصر تحكم سريعة من تطبيقات الطرف الثالث بالإضافة إلى الخيارات الأصلية.

يخضع تطبيق الصور لعملية إعادة تصميم كبيرة في نظام التشغيل iOS 18، مع التركيز على مجموعات الصور المنظمة بذكاء والتي تدور حول الذكريات والرحلات والأحداث الكبيرة الأخرى. يتخلص التصميم الجديد من التخطيط المبوب القديم وسيبدأ في تصميم صفحة واحدة عندما يمكنك عرض جميع صورك بشكل فردي، أو عرضها حسب المجموعات. سيتمكن المستخدمون أيضًا من تصفية أشياء مثل لقطات الشاشة والإيصالات التي قد تظهر بتنسيق زمني، ولكنها بخلاف ذلك قد تؤدي إلى إفساد مجموعة صور العطلات المنسقة بإحكام.

وتبرز ميزتان جديدتان للخصوصية في iOS 18 تعلي القدرة على قفل وإخفاء التطبيقات، بالنسبة للميزة الأولى، يمكن للمستخدمين قفل التطبيق بحيث تظل المعلومات الحساسة خلف جدار Face-ID أو Touch-ID، مما يمنع حتى أولئك الذين تقوم بتسليم جهاز iPhone الخاص بك عرضًا لهم من رؤية تلك المعلومات. من ناحية أخرى، يؤدي إخفاء أحد التطبيقات إلى ما تعتقده تمامًا: إخفاء برنامج في مجلد مخفي خاص لن يتمكن الآخرون من رؤيته.

يخضع تطبيق الحاسبة لإصلاح كبير في نظام التشغيل iOS 18، بما في ذلك تحسين تحويلات الوحدات، وشريط جانبي يعرض النشاط الحديث والتكامل مع تطبيق Notes. ولكن ما قد يكون أكثر بروزًا هو حقيقة أن تطبيق الحاسبة المُجدد لن يكون متاحًا على أجهزة iPhone وMac فحسب، بل سيأتي إلى أجهزة iPad لأول مرة كجزء من تحديث iPadOS 18. توجد ميزة جديدة مضمنة في تطبيق iPadOS Calculator تسمى Math Notes، والتي تتيح للمستخدمين كتابة معادلات رياضية باستخدام Apple Pencil وسيقوم التطبيق بحل العديد منها على الفور.

سيحتوي iPadOS 18 أيضًا على شريط علامات تبويب جديد، والذي يشبه Dynamic Island على أجهزة iPhone. يُسهل هذا الشريط الوصول إلى عناصر التحكم الأساسية حتى عندما تكون في التطبيقات، واعتمادًا على ما تفعله، يمكن أن يظهر في الجزء العلوي من الشاشة أو كشريط جانبي من نوع ما على يسار الشاشة. يحصل تطبيق Notes في نظام iPadOS على ميزة جديدة أخرى تسمى Smart Script، والتي ستجعل الكتابة اليدوية للمستخدمين أكثر وضوحًا وأقل فوضى تلقائيًا.

macOS Sequoia

سيتم تسمية الإصدار التالي من برنامج كمبيوتر Apple باسم macOS Sequoia، بالإضافة إلى العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة أيضًا إلى iOS وiPadOS 18 كجزء من Apple Intelligence، سيتضمن تحديث macOS التالي انعكاس iPhone، والذي يتيح للمستخدمين رؤية شاشة iPhone الخاصة بهم والتحكم فيها على شاشة Mac، سيكونون قادرين على استخدام لوحة المفاتيح ولوحة التتبع الخاصة بهم بشكل سليم مع شاشة iPhone على أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم، ويمكنهم أيضًا فتح تطبيقات iOS مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم دون الحاجة إلى التقاط جهاز iPhone الخاص بهم على الإطلاق.

يعتمد تطبيق كلمات المرور الجديد على تقنية iCloud keychain لحفظ جميع كلمات مرور المستخدمين وبيانات اعتماد تسجيل الدخول عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية (سيكون متاحًا على نظام Windows بالإضافة إلى iOS وiPadOS). إلى جانب كلمات المرور القياسية، يمكن للتطبيق الجديد حفظ مفاتيح المرور ورموز التحقق والمزيد، ويمنح المستخدمين القدرة على مشاركة كلمات المرور بشكل آمن مع الآخرين.

تتضمن التحديثات الأخرى القادمة في macOS Sequoia أداة ترتيب نافذة سريعة مع اختصارات لوحة المفاتيح والقائمة المصاحبة، وPresenter Preview، الذي يتيح لك رؤية ما أنت على وشك مشاركته مع شركاء الاتصال قبل أن يرونه، وترقيات الألعاب مثل إمكانات نقل Windows المحسنة باستخدام مجموعة أدوات Gameporting 2. سيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى Image Playground في نظام التشغيل macOS Sequoia، وهو منشئ صور الذكاء الاصطناعي من Apple المدمج في Apple Intelligence. فهو يوفر القدرة على إنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بأنماط مختلفة، بما في ذلك الرسوم المتحركة والتوضيح والرسم.

watchOS 11

يتضمن تحديث البرنامج التالي لساعة Apple Watch تغييرين كبيرين: تحميل التدريب وتطبيق Vitals الجديد. يستخدم حمل التدريب في watchOS 11 بشكل أساسي العديد من مقاييس الصحة واللياقة البدنية التي تم جمعها أثناء تتبع التمرين لتقدير مستوى جهدك في كل مرة. سيحصل كل تمرين على تقييم من واحد (سهل) إلى عشرة (شامل) والذي يقدر مدى صعوبة عمل المستخدم خلال تلك الجلسة المحددة.

سيُظهر تطبيق Vitals الجديد لمستخدمي Apple Watch كيفية التقاط مؤشراتهم الحيوية، بما في ذلك معدل ضربات القلب، مقارنة بالقياسات الأساسية. نأمل أن يسمح هذا للمستخدمين بفهم أفضل عندما يكون هناك شيء ما خارج النطاق "العادي" أو خارجه.

يحصل تطبيق النشاط على iPhone أيضًا على تحديث لمرافقة watchOS 11، وسيسمح للمستخدمين بتخصيص البيانات التي يرونها على الصفحة الرئيسية حتى يتمكنوا من وضع الإحصائيات الأكثر أهمية لهم في المقدمة والوسط. سيحصل تتبع الدورة أيضًا على تحديث ليشمل رؤى أكثر تفصيلاً عن الحمل، بما في ذلك عمر الحمل ومعلومات حول المقاييس الصحية للمستخدم التي قد تكون مرتبطة بالحمل (مثل تقلبات معدل ضربات القلب).

visionOS 2

حتى الآن، كانت سماعة الرأس Vision Pro من Apple متاحة فقط في الولايات المتحدة، سيتغير هذا قريبًا عندما أعلنت الشركة عن طرح الجهاز في بلدان إضافية بما في ذلك أستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا واليابان وسنغافورة والمملكة المتحدة في الأشهر المقبلة. وفيما يتعلق ببرنامج سماعة الرأس، VisionOS، أعلنت شركة Apple أن VisionOS 2 سيضيف صورًا مكانية، مما يضيف عمقًا للصور في تطبيق الصور، وعناصر تحكم جديدة في إيماءات واجهة المستخدم، وتحسين انعكاس شاشة Mac مع دعم دقة أعلى وأحجام العرض.

تحديثات صوتية لـ AirPods Pro

ذكرت شركة Apple بإيجاز بعض تحديثات البرامج القادمة إلى AirPods Pro، بما في ذلك تحسين عزل الصوت، والذي من شأنه أن يساعد السماعات على التقاط صوت المستخدم بشكل أفضل في البيئات الصاخبة. سيأتي تفاعل Siri جديد إلى AirPods Pro أيضًا: ستسمح إيماءة الرأس الصامتة للمستخدمين بالرد على مكالمة واردة دون قول كلمة بصوت عالٍ لـ Siri، وعلى النقيض من ذلك، فإن هزة الرأس ستؤدي إلى رفض المكالمة، تنطبق هذه التفاعلات الصامتة أيضًا على الرسائل والإشعارات.