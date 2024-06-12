شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أزمة إيلون ماسك مع آبل وOpenAI والان مع تفاصيل الخبر

كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أنه قد يحظر أجهزة آبل في شركاته إذا قامت العلامة التجارية بدمج OpenAI على مستوى نظام التشغيل، وذكر أيضًا أن زوار شركاته سيحتاجون إلى فحص أجهزتهم عند الباب.

ووصف ماسك مثل هذه الخطوة من قبل شركة آبل بأنها "انتهاك أمني غير مقبول"، حيث يقول منشوره الأخير على إكس (تويتر سابقًا) "من السخف بشكل واضح أن آبل ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ولكنها قادرة بطريقة ما على ضمان أن OpenAI ستحمي أمانك وخصوصيتك!" و"ليس لدى شركة أبل أدنى فكرة عما يحدث بالفعل بمجرد تسليم بياناتك إلى OpenAI ".



وبينما ماسك ليس سعيدًا بالشراكة بين Apple وOpenAI، قالت شركة أبل "ستكون قادرًا على الوصول إلى شات جي بي تي مجانًا، دون إنشاء حساب ولن يتم تسجيل طلباتك ومعلوماتك."

أضافت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو أيضًا أن لديها خطة لتوسيع الشراكات مع شركات أخرى أيضًا، لكنها ستبدأ بالوصول المجاني إلى GPT-4o من OpenAI.

وعلى الرغم من معارضة ماسك القوية، يبدو أن شركة آبل ملتزمة بشراكتها مع OpenAI وتعتقد الشركة أن بيانات مستخدميها ستظل آمنة وخاصة.

وتركز ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل على التخصيص والأدوات التي تركز على المستخدم، والتي تشمل أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وقدرات Siri المحسنة، وهي مصممة لتبسيط المهام وتحسين تفاعلات المستخدم.

ستساعد أدوات الكتابة الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي المستخدمين في صياغة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والمستندات.

كذلك ستوفر الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي صورًا مخصصة بناءً على تفضيلات المستخدم، بينما سيوفر Siri استجابات وإجراءات أكثر سهولة.