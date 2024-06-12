شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية الرد بسرعة على الرسائل على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نظام التشغيل iOS 17، جلبت أبل بعض الميزات الرئيسية إلى أجهزة iPhone، مثل StandBy Mode وNameDrop، لكن أبل قدمت أيضًا بعض التحسينات الأصغر في جودة الحياة، إذا كنت تستخدم واتساب، فمن المحتمل أنك على دراية بميزة الرد السريع التي توفرها المنصة منذ عدة سنوات، للرد على رسالة فردية، ما عليك سوى التمرير إلى اليمين، إنها خدعة صغيرة سهلة الاستخدام غالبًا ما يستخدمها المستخدمون عند المشاركة في محادثات سريعة الحركة، كما أنه مفيد في الدردشات الجماعية المزدحمة لتوضيح الشخص الذى ترد عليه فى المجموعة.

قبل نظام التشغيل iOS 17، كان الرد على محادثة معينة فى تطبيق الرسائل يتطلب الضغط عليها لفترة طويلة، ثم الضغط على الرد، لم تكن التجربة سلسة مثل واتساب، لكن ميزة التمرير السريع للرد الجديدة من أبل تعمل على إصلاح كل ذلك، ويمكن القول إنها تعمل على تحسينها ببعض الإشارات المرئية المفيدة، وإليك كيفية استخدامه على أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 17 والإصدارات الأحدث.

كيفية الرد بسرعة على الرسائل على iPhone

1- افتح تطبيق الرسائل على جهاز iPhone الخاص بك وحدد محادثة iMessage.

2- ابحث عن الرسالة المحددة التي تريد الرد عليها واسحبها لليمين.

3- سيتم تمييز الرسالة المحددة وسيظهر مربع نص، مما يسمح لك بكتابة ردك. بمجرد الانتهاء من كتابة رسالتك، اضغط على زر إرسال.

4- للعودة إلى المحادثة الرئيسية، اضغط فوق الخلفية غير الواضحة.

لاحظ الخيط المرئي الذي يشير إلى الاتصال المتداخل بين ردك والرسالة الأصلية، وهو أمر مفيد بشكل خاص في المحادثات الجماعية لتتبع من يرد على من.

تذكر أن كل شخص في محادثة جماعية يمكنه قراءة ردودك المضمنة، إذا كنت لا تريد ذلك، فابدأ محادثة جديدة مع الشخص الذي تريد الرد عليه، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن التمرير السريع للرد يعمل فقط على iMessages وليس مع الرسائل النصية القصيرة العادية.