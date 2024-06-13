شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18 يتيح معرفة ما إذا كنت تشحن iPhone الخاص بك بشاحن "بطىء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة أبل بتحديث قسم البطارية في تطبيق الإعدادات في iOS 18 لإضافة ميزة تتيح لك معرفة ما إذا كنت قد قمت بشحن iPhone الخاص بك بشاحن "بطيء"، وفقاً لموقع indiatoday.

تظهر فترات الشحن البطيء بشريط برتقالي في جزء إعدادات البطارية الذي يوضح استخدام البطارية وشحنها خلال الـ 24 ساعة الماضية أو الأيام العشرة الماضية.

ليس من الواضح ما الذي يعتبر "بطيئًا" بالضبط، ولكن التصنيف مفيد لأولئك الذين يرون سرعات شحن بطيئة وليسوا متأكدين من السبب.

تدعي العديد من أجهزة الشحن اللاسلكية أنها MagSafe بينما تقتصر على سرعات Qi أو أقل، لذلك يمكن أن تساعد هذه الميزة مستخدمي iPhone على فهم سبب عدم شحن أجهزتهم بالسرعة المثلى، ولا يبدو أن هناك خيارًا لتمكين التنبيه عند الشحن من شاحن بطيء، والتي يمكن القول إنها ميزة أفضل لأن إعدادات البطارية مخفية إلى حد ما.

يوجد زر معلومات قابل للضغط عليه يرافقه إشعارات الشحن البطيء، ولكن اعتبارًا من الآن، ينتقل إلى مستند دعم غير موجود بعد.