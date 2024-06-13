شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تجرى تغييرا جذريا على مساعدها الذكى.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

كشفت آبل فى المؤتمر السنوى للمطورين (WWDC) 2024 عن العديد من الإعلانات الرئيسية، بما فى ذلك الكشف عن iOS 18 وتحديثات macOS وغيرها، ومن بين هذه الإنجازات، كان أبرز ما تم تقديمه هو تقديم إصدار جديد طال انتظاره من مساعد آبل الصوتى سيرى، حيث تم تعزيز Siri المحدث بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية المتقدمة من خلال نظام جديد يسمى "Apple Intelligence".

إليك نظرة تفصيلية على الميزات الجديدة فى المساعد الصوتى المتقدم من آبل.

منحت شركة أبل قوى الذكاء الاصطناعى الجديدة هذه لـ Siri لتحسين وظائفها، مما يجعلها أكثر طبيعية ووعيًا بالسياق ومتكاملة بعمق داخل نظام آبل البيئى.

يتضمن هذا التحول تكامل ChatGPT، مما يعد باستجابات أكثر تطوراً وميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تصف شركة أبل سيري المتجدد بأنه "أكثر طبيعية، وأكثر صلة بالسياق، وأكثر شخصية"، مع القدرة على تبسيط المهام اليومية وتسريعها.

تصميم جديد

يتضمن Siri المتجدد تصميمًا جديدًا يتميز بضوء متوهج يلتف حول حواف الشاشة عند تنشيطه.

يهدف هذا التحديث المرئي إلى إنشاء تجربة مستخدم أكثر جاذبية.

وبعيدًا عن الجماليات، قامت Apple بتوسيع وظائف Siri من خلال الوعي على الشاشة، مما يمكنها من تنفيذ الإجراءات بناءً على المحتوى المعروض على الشاشة.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الآن أن يطلبوا من Siri إضافة عنوان جديد من رسالة نصية مباشرة إلى بطاقة جهة اتصال أو البحث عن توصيات الكتب المرسلة عبر الرسائل أو البريد والتصرف بناءً عليها.

تحسين فهم اللغة

يتميز سيري من آبل بقدرات أكثر ثراءً على فهم اللغة، مما يسمح له بمعالجة أوامر المستخدم والاستجابة لها بشكل أكثر طبيعية.

ويضمن هذا التحسين قدرة Siri على الحفاظ على السياق عبر تفاعلات متعددة، حتى لو تعثر المستخدمون في كلماتهم.

كذلك يمكن للمستخدمين الآن الكتابة إلى Siri والتبديل بسلاسة بين إدخالات النص والصوت، مما يوفر طرقًا أكثر مرونة للتفاعل مع المساعد.

سيري وتكامله مع تطبيقات الطرف الثالث

إحدى الميزات البارزة في "سيري" الجديد هي قدرته على اتخاذ الإجراءات عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، سواء من Apple أو من مطوري الطرف الثالث، وذلك بفضل واجهة برمجة التطبيقات App Intents API الجديدة.

ويمكن للمطورين تمكين Siri من أداء مهام محددة داخل تطبيقاتهم.

تتيح هذه الوظيفة الموسعة تفاعلات أكثر سلاسة عبر التطبيقات والخدمات المختلفة.

تعاون آبل مع openAI لتشغيل سيري

عقدت آبل شراكة مع OpenAI لدمج تقنية ChatGPT في Siri، مما يعزز قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

يتيح هذا التكامل لـ سيري التعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا وتقديم استجابات أكثر تعقيدًا.

سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى شات جي بي تي، من خلال تحديثات أنظمة تشغيل آيفون وماك من آبل، مما يعزز الوظائف مثل إنشاء النصوص والمحتوى.

تعد هذه الشراكة جزءًا من استراتيجية آبل لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد التكنولوجي.

آبل تضمن الخصوصية مع سيري المتقدم

قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة في أجهزة آبل وسيري ستلتزم بمعايير الخصوصية الصارمة.

بينما بالنسبة لبعض ميزات الذكاء الاصطناعي، ستتم معالجة البيانات على الجهاز نفسه، أما بالنسبة للمهام الأكثر استهلاكًا للطاقة، فستعتمد الشركة على السحابة دون تخزين بيانات المستخدم هناك.

ويتماشى هذا النهج مع هدف آبل المتمثل في تحقيق التوازن بين الوظائف المحسنة وخصوصية المستخدم.

ستكون تجربة سيري المتقدمة هذه متاحة حصريًا على أحدث أجهزة ايفون وآيباد وماك.

وبدعم من Apple Intelligence، لن يمكن الوصول إلى معظم إمكانات سيري الجديدة إلا على آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس وأجهزة آيباد وأجهزة ماك المزودة بشرائح M1 أو أحدث.