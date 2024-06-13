شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكننا تبريد الكوكب بشكل مصطنع؟ تنفق مجموعة بيئية كبرى الملايين لمعرفة ذلك والان مع تفاصيل الخبر

يقال إن مجموعة بيئية كبرى من المقرر أن تخصص ملايين الدولارات للأبحاث المتعلقة بالهندسة الجيولوجية الشمسية، وهو الحل المقترح لتغير المناخ والذي أثار الشكوك وحتى المخاوف بشأن العواقب غير المقصودة.

وتشتمل الهندسة الجيولوجية الشمسية على مجموعة من الأساليب لتبريد الكوكب من خلال عكس ضوء الشمس، ربما عن طريق تسليط الضوء بشكل مصطنع على السحب أو دفع جزيئات عاكسة إلى الغلاف الجوي، وقد أثارت الجهود المارقة لاختبار هذه النظريات قلقًا لأن العلماء لا يعرفون الكثير عن التأثيرات الأخرى التي يمكن أن تسببها.

وقد أدى ذلك إلى دعوات لإجراء المزيد من الأبحاث لسد هذه الفجوات المعرفية قبل المضي قدمًا في المزيد من التجارب.

ويخطط صندوق الدفاع عن البيئة (EDF) لتوزيع "ملايين الدولارات" في شكل منح لأبحاث الهندسة الجيولوجية الشمسية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ، وتقول EDF لموقع The Verge إنها تشارك المخاوف بشأن الهندسة الجيولوجية الشمسية، ولهذا السبب تدعم الدراسات حول التداعيات المحتملة التي يمكن أن تحدثها.

وقال ليزا ديلينج ، كبير العلماء المساعدين في EDF، في رسالة بالبريد الإلكتروني: نحن قلقون للغاية بشأن العواقب غير المقصودة لـ [الهندسة الجيولوجية الشمسية]، ولهذا السبب نركز على البحوث ذات الصلة بالسياسات التي ستساعد في تقدير التأثيرات المحتملة وتطوير نوع العلوم ذات الصلة بالسياسات اللازمة لمساعدة الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة.

ورفضت شركة EDF الإفصاح عن حجم الأموال التي ستستثمرها في دراسات الهندسة الجيولوجية الشمسية، كما رفضت أيضًا تحديد مموليها لهذه المبادرة، على الرغم من أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن صندوق LAD للمناخ بقيادة الشركاء الذين شغلوا أدوارًا قيادية في Cisco Systems هو أحد الجهات المانحة.

وتشمل الخطوات التالية العمل مع العلماء "لتطوير أجندة بحثية مع التركيز على التأثيرات على المدى القريب" وإنشاء "هيكل للحوكمة"، كما يقول ديلينج، وبعد وضع هذه الحواجز في مكانها الصحيح، تخطط EDF لمنح المشاريع البحثية المتوقع منها مشاركة نتائجها فى المجلات والمؤتمرات.

وفشلت المحادثات الساخنة التي جرت في جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس في التوصل إلى مبادئ توجيهية دولية جديدة للهندسة الجيولوجية الشمسية، ومنذ عام 2010، كان هناك حظر عالمي عفا عليه الزمن على أنواع معينة من الهندسة الجيولوجية واسعة النطاق ، واللغة غامضة باستثناء التجارب الصغيرة التي تقدمت للأمام في السنوات الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، صوتت مدينة ألاميدا بولاية كاليفورنيا لصالح منع علماء جامعة واشنطن من اختبار تكنولوجيا جديدة لرش جزيئات ملح البحر. إنها جزء من استراتيجية لجعل السحب أكثر انعكاسًا تسمى Marine Cloud Brightening (MCB)، و قام أكثر من 30 عالمًا بتأليف ورقة بحثية في مجلة Science Advances في شهر مارس تقترح خارطة طريق بحثية لـ MCB.



وقال المؤلف الرئيسي جراهام فينجولد، الباحث في مختبر العلوم الكيميائية التابع لـ NOAA، في بيان صحفي : "إن الاهتمام بـ MCB يتزايد، لكن صانعي السياسات حاليًا ليس لديهم المعلومات التي يحتاجون إليها للتوصل إلى قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي نشر MCB ومتى الوقت.

وأثارت مجموعة الهندسة الجيولوجية الشمسية الأقل علمية رد فعل عنيفًا في العام الماضي، و تحركت المكسيك لمنع التجارب المستقبلية بعد أن أطلقت إحدى الشركات الناشئة في مجال الهندسة الجيولوجية بالونات الطقس المملوءة بثاني أكسيد الكبريت داخل حدودها، واختار المؤسسون المتجر وجربوه مرة أخرى في ولاية نيفادا ، حيث قاموا بشوي مبيدات الفطريات في ساحة انتظار السيارات لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكبريت.

كملوث، يمكن أن يؤدي ثاني أكسيد الكبريت إلى المطر الحمضي، كما إن إرسال جزيئات عاكسة إلى الغلاف الجوي، يسمى حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري (SAI)، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى توسيع ثقب الأوزون في القطب الجنوبي .

وهذه مجرد بعض الأسباب التي تجعل الخبراء يشعرون بالقلق بشأن المضي قدمًا في الهندسة الجيولوجية الشمسية دون فهم أفضل للتداعيات المحتملة.

وفي نهاية المطاف، يريد المدافعون عن البيئة التأكد من أن الهندسة الجيولوجية الشمسية لا تنتقص من الجهود المبذولة للانتقال إلى طاقة أنظف، وهي الطريقة الوحيدة للسيطرة الحقيقية على تغير المناخ.

كما إن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في أسرع وقت ممكن أمر ضرورى لمعالجة تغير المناخ، ويقول ديلينج من شركة EDF: "إنها تظل الأولوية القصوى لشركة EDF".