شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن اتصال آيفون بالأقمار الصناعية فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيدالخميس، 13 يونيو 2024 02:00 ص
عادةً ما يتطلب إرسال الرسائل القصيرة أو إجراء المكالمات إشارة.
كما يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال النصوص العادية والرموز التعبيرية من خلال iMessage والرسائل النصية القصيرة.
كذلك الرسائل المرسلة عبر القمر الصناعي مشفرة من طرف إلى طرف وفقا لشركة آبل.
الرسائل عبر القمر الصناعي ستكون متاحة في نظام التشغيل iOS 18 إلى جانب ميزات القمر الصناعي الموجودة في الولايات المتحدة على آيفون 14 والإصدارات الأحدث.
هذه الميزة مفيدة لأولئك الذين غالبًا ما يجدون أنفسهم في المناطق النائية، سواء كان ذلك أثناء الرحلات في الجبال أو السفر عبر البحار، يمكن للمستخدمين البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة.
يمكن لمستخدمي آيفون جدولة رسالة وتطبيق تأثيرات مرحة ومتحركة على أي حرف أو كلمة أو عبارة أو رمز تعبيري في iMessage.
يوفر iOS 18 أيضًا دعم مراسلة RCS لأولئك الذين لا يستخدمون iMessage والفئة الأساسية لمساعدتك في التركيز على الأمور الأكثر أهمية، مثل الرسائل الحساسة للوقت ورسائل البريد الإلكتروني من الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء.
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