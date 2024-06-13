شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن اتصال آيفون بالأقمار الصناعية فى 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

يوفر تحديث iOS 18 من أبل اتصالاً عبر الأقمار الصناعية، مما يضمن أن مستخدمى آيفون يمكنهم البقاء على اتصال حتى بدون إنترنت أو Wi-Fi، وفى هذا التقرير نستعرض كل ما تريد معرفته عن اتصال آيفون بالأقمار الصناعية فى 10 معلومات.

تم الكشف عن هذه الميزة فى حدث WWDC 2024، إلى جانب التحديثات الأخرى مثل تطبيق الصور المعاد تصميمه ومركز التحكم وذكاء آبل.

عادةً ما يتطلب إرسال الرسائل القصيرة أو إجراء المكالمات إشارة.

تتيح ميزة المراسلة عبر الأقمار الصناعية للمستخدمين إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية القريبة.

ويمكن للمستخدمين حتى في المناطق التي لا توجد بها إشارة، مثل سلاسل الجبال أو وسط البحر، التواصل مع الأصدقاء والعائلة عبر iMessage أو الرسائل النصية القصيرة حتى بدون خدمة الهاتف المحمول أو Wi-Fi.

كما يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال النصوص العادية والرموز التعبيرية من خلال iMessage والرسائل النصية القصيرة.

كذلك الرسائل المرسلة عبر القمر الصناعي مشفرة من طرف إلى طرف وفقا لشركة آبل.

الرسائل عبر القمر الصناعي ستكون متاحة في نظام التشغيل iOS 18 إلى جانب ميزات القمر الصناعي الموجودة في الولايات المتحدة على آيفون 14 والإصدارات الأحدث.

هذه الميزة مفيدة لأولئك الذين غالبًا ما يجدون أنفسهم في المناطق النائية، سواء كان ذلك أثناء الرحلات في الجبال أو السفر عبر البحار، يمكن للمستخدمين البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة.

يمكن لمستخدمي آيفون جدولة رسالة وتطبيق تأثيرات مرحة ومتحركة على أي حرف أو كلمة أو عبارة أو رمز تعبيري في iMessage.

يوفر iOS 18 أيضًا دعم مراسلة RCS لأولئك الذين لا يستخدمون iMessage والفئة الأساسية لمساعدتك في التركيز على الأمور الأكثر أهمية، مثل الرسائل الحساسة للوقت ورسائل البريد الإلكتروني من الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء.