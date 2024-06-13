شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيكمل ChatGPT نظام Apple Intelligence على iOS 18 وmacOS Sequoia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما فائدة ChatGPT؟ كان هذا سؤالًا شائعًا بعد الكشف عن خدمة Apple Intelligence ذات القدرة العالية في WWDC 2024، هل كانت Apple بحاجة حقًا إلى عقد صفقة مع OpenAI من أجل تكامل ChatGPT الاختياري؟

وكانت إجابة ابل خلال الخطاب الرئيسي حول متى ستكون هناك حاجة إلى ChatGPT بالإضافة إلى Apple Intelligence أقل من محددة: معرفة عالمية واسعة.

هذه إجابة واسعة، ولكن اتضح أن هناك حالتين محددتين على الأقل قد يرغب فيهما مستخدم Apple Intelligence في الاتصال بـ ChatGPT على iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia.

الأول هو تكوين النص:

تتمتع Apple Intelligence بخبرة كبيرة في التعامل مع النص. إنها أداة متطورة لتحرير النسخ قادرة على تلخيص أجزاء النص وحتى تحويل النغمة لتكون أكثر احترافية أو أكثر ودية.

ومع ذلك، لا تتوقع أن تقوم Apple Intelligence بكتابة المسودة الأولى لبريدك الإلكتروني من الصفر عند طرحها هذا الخريف، وبدلاً من ذلك، تقوم Apple بدمج ChatGPT لهذه الإمكانية.

التالي هو مثال واضح للمعرفة العالمية الواسعة:

تخيل سيناريو حيث يتم إهداءك نباتًا منزليًا، يمكنك التقاط صورة للموضوع باستخدام هاتف iPhone الخاص بك، واسأل Siri عن نوع النبات، وتعرف على أفضل طريقة للعناية بالنبات.

بعد الحصول على إذن منك، ستستخدم مهام مثل تلك ChatGPT، لا يلزم وجود حساب ChatGPT، وسيكون استخدامه مجانيًا. تظل بياناتك خاصة؛ لا يوجد تدريب نموذجي يعتمد على استخدامك.

بالنسبة لعملاء ChatGPT الذين يدفعون، سيكون التكامل على مستوى نظام Apple متوافقًا مع حسابات OpenAI لفتح الميزات المدفوعة. وبطبيعة الحال، ستتغير الميزات المدفوعة بمرور الوقت مع استمرار تقدم الذكاء التوليدي.

خلال الخطاب الرئيسي، اعترفت شركة Apple بشركة OpenAI باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الذكاء التوليدي. وتأمل الشركة في تضمين المزيد من النماذج بما في ذلك Google Gemini، وفقًا لما ذكره Craig Federighi.