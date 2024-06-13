شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟ كيفية تغيير ألوان تطبيق iPhone فى iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أبل في تقديم المزيد من التخصيص وطرح الميزات مع نظام التشغيل iOS 14 فى عام 2020، حيث قدمت الأدوات الأولى، وفي كل عام منذ ذلك الحين، أصبحنا نحصل على المزيد من المرونة.

الآن أصبح الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 18 متاحًا، وهو يوفر القدرة على تغيير ألوان تطبيقات iPhone محليًا، ليس فقط بين الرموز الفاتحة والداكنة، ولكن أيضًا الألوان المخصصة، وفقاً لموقع 9to5mac.

وتكشف أبل النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 مع تخصيص جديد للشاشة الرئيسية، وتجديد مركز التحكم.

كيفية تغيير ألوان تطبيق iPhone في iOS 18:

1- من الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار في منطقة فارغة.

2- اضغط على "تحرير" في الزاوية اليسرى العليا

الآن اختر تخصيص.

3- اختر بين تلقائي، وداكن، وخفيف، وملون.

4- يمكنك أيضًا الاختيار بين أيقونات التطبيقات الصغيرة (الافتراضية) والكبيرة.

يتيح لك اختيار اللون الملون تغيير جميع ألوان تطبيقات iPhone إلى خيار واحد، في الإصدار التجريبي، يمكنك فقط اختيار تطبيق تغيير لون التطبيق على جميع التطبيقات، وليس على التطبيقات الفردية.

لا ينطبق تغيير رمز تطبيق الوضع المظلم حاليًا إلا على تطبيقات الطرف الأول من أبل، ولكن نأمل أن يصل إلى تطبيقات الطرف الثالث في وقت قريب.

ينطبق تغيير لون جميع التطبيقات باستخدام ميزة الصبغ في iOS 18 على كل من تطبيقات الطرف الأول وتطبيقات الطرف الثالث في الإصدار التجريبي الأول.

عند اختيار الرموز الكبيرة من قائمة التخصيص، يقوم iOS 18 بإزالة عناوين التطبيقات، إذا كنت تحب فكرة استخدام كل من اللون الداكن والفاتح بناءً على الوقت من اليوم، فاختر تلقائي.

إذا كنت تريد استخدام لون من الشاشة الرئيسية الخاص بك، فأضغط فوق أداة القطارة أعلى "ملون" مباشرةً في قائمة التخصيص.