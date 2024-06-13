شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يلتقط صورة للمسبار الصينى "تشانغ آه-6" على الجانب البعيد من القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء اليوم الخميس، عن التقاط روبوت صغير ذكى صورة للمسبار الصينى "تشانغ آه-6" على الجانب البعيد من القمر.

وأوضحت الشركة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" - أن المسبار جمع عينات من الجانب البعيد من القمر، فيما يتواجد حاليا في المدار القمري بانتظار الوقت الأمثل لرحلة عودته، وتم إرفاق الروبوت الصغير الذكي والمستقل بمركبة الهبوط أثناء رحلة المهمة إلى القمر وهبوطها على القمر.

وأشارت إلى أنه بعد جمع المسبار "تشانغ آه-6" للعينات من الجانب البعيد للقمر، انفصل الروبوت الصغير ذاتيا عن مركبة الهبوط وتحرك إلى موقع مناسب واختار زاوية مثالية للتصوير، ثم التقط الصورة.

يشار إلى أن وزن الروبوت يقارب 5 كيلوجرامات، وعلى الرغم من حجمه الصغير، يتمتع بقدرة عالية وقد عزز بشكل ملحوظ الذكاء الذاتي.