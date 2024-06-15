شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يبتكرون وحدة لاستخلاص النفط من النفايات البلاستيكية بمساعدة الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر علماء بجامعة "بيرم الوطنية" للبحوث التقنية بروسيا وحدة للحصول على المنتجات النفطية من النفايات البلاستيكية من أي نوع تقريبا، باستخدام الماء كمذيب للبلاستيك.

وذكر المكتب الإعلامي للجامعة - حسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري، اليوم السبت - أن الباحثين استخدموا الطريقة المبتكرة بنجاح على أكثر من 100 نوع من النفايات البلاستيكية، في حين أن الطرق المستخدمة حاليا تصلح لـ 5-10 أنواع فقط.

وأوضح المكتب أن علماء الجامعة ابتكروا وحدة تعالج مجموعة واسعة من النفايات الصناعية، تتطلب مساحة عمل أقل بأربع مرات من المنشآت الموجودة، مكوناتها محلية بالكامل، ويهدف الابتكار إلى المعالجة العميقة للنفايات باستخدام مذيب عالمي - الماء في حالة سائلة.

ووفقا لبيانات الجامعة، تبلغ كمية النفايات البلاستيكية في روسيا 3.5 - 8.5 مليون طن سنويا، ويتوقع أن تتضاعف هذه الكمية في عام 2025 .. في حين تصل نسبة النفايات البلاستيكية التي يعاد تدويرها إلى 5-12 بالمئة من إجمالي النفايات.