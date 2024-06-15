شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشاهد من داخل مصنع الروبوتات البشرية المرعب فى الصين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يعمل مصنع في الصين على تطوير روبوتات بشرية واقعية للغاية يمكنها تقليد تعابير الوجه والعواطف البشرية بشكل مخيف، في أحدث محاولة للعلماء لاستبدال العمال بالآلات، حيث تحاول شركة Ex-Robots، وهي شركة روبوتات مقرها في مدينة داليان الساحلية شمال شرق البلاد، إنشاء روبوتات نابضة بالحياة يأمل المهندسون أن يتم استخدامها قريبًا في صناعتي الرعاية الصحية والتعليم.



روبوتات سيدات

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر لقطات مرعبة من داخل مصنع Ex-Robots العمال محاطين بأكوام من الرؤوس وأقنعة السيليكون بطول الرقبة والأطراف الاحتياطية أثناء عملهم على بناء الفئة الأكثر تعقيدًا من المنتجات الروبوتية في العالم.



عملية تحول الروبوت من آلة لجسم أشبه بالبشر



وتم تزيين رسومات تصميمات الروبوتات على الحائط، بينما يتم عرض الروبوتات النسائية التي ترتدي شعرًا مستعارًا فاخرًا ولها وجوه كاملة من المكياج على طول أرضية المصنع.



إنشاء الروبوتات البشرية



لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو كيف ينشأ مهندسو الشركة نسخ روبوتية مكررة لأنفسهم وتدريبهم على تكرار تعبيراتهم وعواطفهم.



روبوتات على شكل نساء جميلات



تظهر لقطات من داخل المصنع كيف أنه عندما تحرك عاملة سابقة في شركة Robots رأسها وتبتسم وتخرج لسانها، يحاكي الروبوت البشري حركتها الدقيقة.



روبوت بشرى يبدو حقيقي



وتستخدم الروبوتات محركات صغيرة مثبتة في عدة أماكن في رؤوسها وذكاء اصطناعيا للتعرف على السلوك البشري وتقليده.



تصنيع الروبوتات البشرية



وقالت شركة Ex-Robots إن إنتاج روبوت يشبه الإنسان يستغرق من أسبوعين إلى شهر، وتتراوح الأسعار من 1.5 مليون ين إلى 2 مليون ين، والغرض الرئيسي من روبوتات الشركة حتى الآن هو العرض في المتاحف، والتي يوجد أحدها في Ex-Robots في نفس مبنى مصنعها.



وجه بشري لروبوت



وعرضت شركة Ex-Robots روبوتاتها التي تشبه البشر في مؤتمر الروبوت العالمي، وهو مؤتمر ومعرض الروبوتات الرائد في الصين، في أغسطس من العام الماضي، حيث عرضت رؤوسها المتحركة والروبوتات التي تشبه البشر.



وجوه تعبيرية روبوتية



وزعمت الشركة أن الروبوتات جسدت صورة ما يفترض أن تكون عليه الروبوتات في الخيال الشعبي، بجلد اصطناعي وتعبيرات وجه نابضة بالحياة تكملها حركة الأذرع والأيدي.



صناعة الروبوتات