شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك: مستخدمو X أعجبوا أكثر بالمنشورات بعد إخفاء الإعجاب والان مع تفاصيل الخبر

شارك إيلون ماسك، صاحب منصة X، رسمًا بيانيًا يشير إلى أن خطوة إخفاء الإعجاب على المنشورات كانت ناجحة، التي أعلنها رسميًا عبر منشور له منذ يومين، ومنذ ذلك الوقت، طرحت منصة التواصل الاجتماعي X ميزة تسمى "الإعجابات الخاصة"، والتي تهدف إلى تغيير كيفية تفاعل المستخدمين مع المنشورات.



رسم بيانى للإعجاب

وفقا لما ذكره موقع "India today"، وجد ماسك، أن الميزة تساعد المستخدمين على التفاعل بشكل أفضل، فإن السبب وراء جعل الإعجابات خاصة على المنصة هو أن إعجابات المستخدمين كانت تشجع على السلوك الخاطئ وغير المعتاد، كما ذكر ممثل X، وتهدف هذه الميزة إلى السماح للمستخدم بإبداء ما يريده بالفعل دون القلق بشأن من قد يراه وينتقد إعجابه لمنشور ما.

شارك إيلون ماسك تفاصيل زيادة معدل "الإعجاب"، ويشير الرسم البياني إلى كيف تخدم هذه الميزة هدفها، حيث أعجب المستخدمون بمزيد من المنشورات على X.

ولاحظت منصة التواصل الاجتماعي ارتفاعًا في معدل الإعجابات، وبلغت الزيادة الأسية ذروتها في حوالي الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش، وبينما يعرض الرسم البياني أيضًا انخفاضًا في الساعة التالية، يبدو " ماسك " راضيًا عن هذه الخطوة.

كان "ماسك" ينشئ الإعجابات الخاصة كميزة اختيارية في وقت سابق، ولكنها الآن في الإعداد الافتراضي.

وكان لدى مستخدمي الإنترنت ردود فعل متباينة تجاه جعل هذا الخيار تفويضًا، فبينما علق أحد المستخدمين قائلاً إن الأشخاص يتفاعلون بالفعل مع منشورات متعددة الآن، يرى مستخدم آخر أن الميزة كان ينبغي أن تكون خيارًا فقط.

سيظل المستخدمون قادرين على رؤية من يسجل إعجابه بمشاركاتهم وكذلك عدد المشاركات والردود والميزات الأخرى، لكن الهدف الرئيسي من هذا التغيير هو إخفاء الملفات الشخصية للأشخاص الذين أبدوا إعجابهم بمنشور شخص آخر.