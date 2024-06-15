شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الذكاء الاصطناعي للسيارات الكهربائية.. أبرز مظاهر التكنولوجيا في حج 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موسم الحج هذا العام استخدام الكثير من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، حيث ازدادت وسائل التكنولوجيا الحديثة، بهدف التيسير على قاصدى الحرمين الشريفين بشكل غير مسبوق، وفيما يلى أبرز هذه التقنيات المستخدمة وكما يلى:

- الروبوتات الذكية

تم نشر العديد من الروبوتات الذكية داخل الحرم وفي المناطق المحيطة به، وذلك لتوجيه الحجاج إلى المناطق التى يرغبوا بها، فضلا عن الإجابة عن استفساراتهم، إضافة إلى تقديم الإرشادات اللازمة لهم بلغات مختلفة.

كما تم توفير روبوتات أيضا لتقديم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ 11لغة عالمية للرد على الاستفسارات الشرعية.

تحليل بيانات الحجاج

وذلك عبر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، لتوجيه حركة الحجاج ومنع التكدس في مناطق معينة، مما يقلل المخاطر

مكانس التنظيف الذكية

فيما استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية ما أطلقت عليه اسم "مكانس التطهير الذكية"، التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها والمزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي.

ربوتات توزيع مياه زمزم

كما تم توفير روبوتات ذكية لتوزيع عبوات مياه زمزم، كما تم اطلاق ميزة لتمكين الحجاج من الحصول على عبوات ماء زمزم في مساكنهم مجانا، بدون تدخل بشري، حيث دُشن الجهاز الذي أطلقت عليه ( بشرى زمزم ) في ١٠ مواقع للخدمة في مساكن الحجاج بمكة المكرمة.

سيارات كهربائية لنقل الحجاج

وفرت رئاسة شؤون الحرمين خدمة العربات الكهربائية الحديثة لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وذلك بعد ثلاثة عقود من استخدام الشباري لحمل الحجاج والمعتمرين أثناء الطواف و بعدها كانت الكراسي اليدوية لسنوات.

الروبوت الطبيب

كما تواجدت روبوتات تابعة لوزارة الصحة لتقديم الارشادات الصحية والإجابة على كافة الاسئلة، فضلا عن الطبيب الآلي، حيث تم تجهيز العديد من الربوتات من أجل توفير الخدمة الطبية للحجاج، حيث يمكن للروبوت توجيه إرشادات طبية وفهم الحالة وفي الحالات المستعصية سيتم تحويله للطبيب مباشرة مع شرح الأعراض.

إتاحة الواي فاي للحجاج

وأكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـ في يوم عرفة في مسجد نمرة بمشعر عرفات، وذلك من خلال تغطية المسجد بالسجاد الفاخر وتوفير الخدمات الإلكترونية وشاشات تفاعلية إرشادية والواي فاي.

وتقدم الوزارة خدمة "الواي فاي" لحجاج بيت الله الحرام بالمسجد لتمكينهم من الاستفادة من منصاتها الرقمية حيث تتيح الخدمة لهم خلال تواجدهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "الواي فاي" بدون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية، وأيضاً تم توفير شاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية التي تحوي كتباً إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة، لتحميلها على الأجهزة الذكية بلغات عالمية مختلفة يستطيع الزائر تحميلها عبر تقنية رمز الاستجابة السريع QRcode .