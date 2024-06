شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يطرح ميزة جديدة لصانعي الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

قدمت منصة تيك توك طريقة جديدة للموسيقيين على المنصة للترويج لموسيقاهم من خلال سلسلة مقاطع فيديو، حيث كشفت المنصة عن "Off the Record" والتى تضم فنانين موسيقيين مثل شاكيرا وتشارلي إكس سي إكس وميجان ترينور، وتشبه المقاطع القصيرة مسلسلات مثل Song Exploder أو "Diary of a Song" لصحيفة نيويورك تايمز.

وخلال سلسلة الفيديوهات يتحدث الفنانون عن إلهامهم وراء الأغاني، وعملية الكتابة والتسجيل، والمزيد، فيما يتم مشاركة مقاطع الفيديو التي تم نشر بعضها بالفعل من قبل الفنانين على مدار شهر يونيو.

كما أعلن تيك توك أيضًا عن "مركز" على التطبيق حيث سيتم بث هذه المقاطع المباشرة، ويمكن للمستخدمين العثور على الصفحة من خلال البحث عن #OfftheRecord، وكتبت الشركة في منشور بالمدونة: "يعد Off the Record جزءًا من جهود تيك توك المستمرة لدعم الفنانين في جميع مراحل رحلتهم وتعميق الاتصال بين الفنانين والمعجبين، وهو أمر ممكن فقط على تيك توك .

وكانت علاقة صناعة الموسيقى بـ TikTok متوترة في بعض الأحيان، كما هو الحال مع منصات البث الأخرى بما في ذلك سبوتيفاى، وقال الفنانون وشركات الإنتاج إن التعويضات غير كافية للفنانين الذين يصنعون الموسيقى التصويرية لمليارات مقاطع فيديو TikTok.

وفي عصر أدوات الذكاء الاصطناعي القوية، غمرت الأصوات المزيفة العميقة التي تشبه الموسيقيين المشهورين منصات الإنترنت، وفي كثير من الحالات، لا يملك الفنانون السيطرة على شبيههم بالذكاء الاصطناعي.

على تيك توك، وصل الخلاف إلى نقطة الغليان في فبراير، عندما بدأت Universal Music Group التي تمثل فنانين مثل تايلور سويفت ودريك في إزالة كتالوجها مع توقف مفاوضات الترخيص مع تيك توك، وتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد في مايو ، قائلين إن "حماية الإبداع البشري" هدف مشترك.

وفى الأشهر الأخيرة، قدمت تيك توك ميزات ترويجية أكثر وضوحًا للموسيقيين، على سبيل المثال، جاءت مجموعة إطارات الصور و"التحديات" ذات السمات المميزة التي تم طرحها لإصدار أحدث ألبوم لـ Swift ، في خضم معركة UMG وTikTok، وعادت موسيقى Swift إلى المنصة قبل الإعلان عن صفقة رسمية.