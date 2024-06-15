شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا: المنظمون الأوروبيون يدمرون روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بنا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة ميتا عن تعليق خططها الخاصة بمساعد الذكاء الاصطناعي في أوروبا بعد تلقي اعتراضات من هيئة تنظيم الخصوصية في أيرلندا، حسبما أعلنت الشركة .

وفي منشور على مدونة، قالت ميتا إن لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) طلبت من الشركة تأخير تدريب نماذجها اللغوية الكبيرة على المحتوى الذي تم نشره علنًا في الملفات الشخصية على فيسبوك و انستجرام .

وقالت ميتا إنها "تشعر بخيبة أمل" بسبب الطلب، "خاصة وأننا قمنا بإدراج التعليقات التنظيمية وتم إبلاغ [سلطات حماية البيانات] الأوروبية منذ مارس، وفقًا لصحيفة الأيرلندية المستقلة ، وبدأت ميتا مؤخرًا في إخطار المستخدمين الأوروبيين بأنها ستجمع بياناتهم وعرضت خيار إلغاء الاشتراك في محاولة للامتثال لقوانين الخصوصية الأوروبية.

وقالت ميتا إنها "ستواصل العمل بشكل تعاوني مع DPC" لكن منشور مدونتها يقول إن Google وOpenAI "استخدما بالفعل بيانات من الأوروبيين لتدريب الذكاء الاصطناعي"، ويدعي أنه إذا لم يسمح المنظمون لها باستخدام معلومات المستخدمين لتدريب نماذجها، فلن تتمكن Meta إلا من تقديم منتج أقل جودة ، ببساطة سيكون بدون تضمين المعلومات المحلية، وسنكون قادرين فقط على تقديم تجربة من الدرجة الثانية للأشخاص ، وهذا يعني أننا غير قادرين على إطلاق Meta AI في أوروبا فى الوقت الحالي.

ومن ناحية أخرى، رحبت الهيئات التنظيمية الأوروبية بهذا التوقف، وقال ستيفن ألموند، مدير المخاطر التنظيمية في مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة في بيان.

"يسعدنا أن شركة Meta قد فكرت في المخاوف التي شاركناها مع مستخدمي خدمتها في المملكة المتحدة، واستجابت لطلبنا بالتوقف مؤقتًا ومراجعة خطط استخدام بيانات مستخدم Facebook وInstagram لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وجاء طلب DPC في أعقاب حملة قامت بها مجموعة المناصرة NOYB والتي قدمت 11 شكوى ضد Meta في العديد من البلدان الأوروبية.

ووفقًا لتقارير رويترز ، صرح ماكس شريمز، مؤسس NOYB للصحيفة الأيرلندية المستقلة أن الشكوى تتوقف على الأساس القانوني لشركة Meta لجمع البيانات الشخصية، وقال شريمز: "تقول شركة Meta بشكل أساسي إنها يمكنها استخدام أي بيانات من أي مصدر لأي غرض وإتاحتها لأي شخص في العالم، طالما يتم ذلك عبر تقنية الذكاء الاصطناعي ، ومن الواضح أن هذا هو عكس الامتثال للقانون العام لحماية البيانات."