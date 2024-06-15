شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ SpaceX Falcon 9 يتعرض لتوقف مفاجئ أثناء إطلاق أقمار Starlink والان مع تفاصيل الخبر

تعرض صاروخ SpaceX لتوقف مفاجئ أثناء محاولة إطلاق 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink من فلوريدا، حيث أوقف معزز SpaceX، وهو صاروخ Falcon 9 الذي طار 15 مرة من قبل، إقلاعه أثناء إشعال محركات المرحلة الأولى التسعة على قمة مجمع الإطلاق الفضائي 40 منصة في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ليس من الواضح سبب الإجهاض النادر لصاروخ SpaceX Falcon 9، أو متى ستحاول الشركة إطلاق مهمة Starlink الفضائية مرة أخرى.

وكتبت SpaceX في تحديث المهمة على X: "التراجع عن إطلاق Falcon 9 اليوم، سيتم مشاركة تاريخ إطلاق مستهدف جديد بمجرد توفره".

من المرجح أن تعتمد محاولة SpaceX للإطلاق على طبيعة الخلل الذي تسبب في إجهاض الصاروخ ومدى سرعة معالجته.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى تأخير محاولتين سابقتين لإطلاق رحلة ستارلينك، الأولى في 12 يونيو ثم مرة أخرى في 13 يونيو.

سيمثل الإطلاق القادم إطلاق صاروخ SpaceX رقم 60 لعام 2024 والرحلة السادسة عشرة لهذه المرحلة الأولى من Falcon 9.

وكتبت شركة SpaceX في تحديث المهمة أن الصاروخ "أطلق سابقًا مهمات SES-22، وHAKUTO-R MISSION 1، وAmazonas-6، وCRS-27، وBandwagon-1، و10 بعثات من Starlink".

ومن المتوقع أن تهبط مرحلة Falcon 9 على متن سفينة SpaceX بدون طيار في البحر على ساحل فلوريدا لإعادة استخدامها لاحقًا.

حملت عشر من المهام السابقة للمعزز دفعات من أقمار Starlink الصناعية إلى المدار كجزء من مشروع SpaceX لبناء شبكة كوكبة ضخمة يمكنها توفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في أي مكان على الأرض.

وتتكون هذه الكوكبة حاليًا من ما يقرب من 6100 قمر صناعي عامل من نوع ستارلينك، وفقًا لمتتبعي الأقمار الصناعية.