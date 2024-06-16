شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيد الأضحى فى عصر السوشيال ميديا: رسائل واتساب وسيلفى الخروف وصور عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الأضحى، الذي احتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم، يحمل معه تقاليد وطقوس مميزة، ففي عصر السوشيال ميديا، تطورت هذه الطقوس وأصبحت تأخذ أشكالاً جديدة ومبتكرة تتناسب مع التطور التكنولوجي والثقافي، وفيما يلى نستعرض أبرز الطقوس التي برزت في عيد الأضحى في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي:

1. رسائل واتساب التهنئة

تُعتبر رسائل التهنئة عبر تطبيق واتساب من أبرز مظاهر الاحتفال في العصر الرقمي، فقبل بدء العيد بأيام، يبدأ الناس في تبادل التهاني والأماني الطيبة من خلال رسائل نصية، صور متحركة، وبطاقات معايدة إلكترونية، هذه الوسيلة توفر طريقة سريعة وفعالة لنشر الفرحة والتواصل مع الأهل والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، مما يعزز من روح الترابط الاجتماعي.

2. سيلفي الخروف

في السنوات الأخيرة، أصبح "سيلفي الخروف" من الطقوس الشائعة في عيد الأضحى، يقوم الناس بالتقاط صور سيلفي مع الأضحية قبل ذبحها، ويشاركونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام، هذا التقليد يضفي جواً من المرح والتفاعل بين الناس، ويعكس مزيجاً من الحفاظ على التقاليد والانفتاح على العصر الرقمي.

3. الصور العائلية من المساجد

صلاة العيد في المساجد تعد من أهم الطقوس في عيد الأضحى، وتجمع العائلات لأداء الصلاة ثم التقاط الصور الجماعية بعد ذلك، تنتشر هذه الصور بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك الناس لحظات الفرح والتجمع العائلي مع أصدقائهم ومتابعيهم، مما يعزز الشعور بالمجتمع والاحتفال الجماعي.

4. تطاير البالونات

تطاير البالونات الملونة أصبح جزءًا من احتفالات عيد الأضحى، خاصة في المناطق الحضرية، يُطلق الناس البالونات في الهواء كرمز للفرح والتفاؤل، وغالبًا ما تُوثق هذه اللحظات الجميلة بالصور والفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا التقليد يضيف لمسة من البهجة والاحتفال بالألوان إلى أجواء العيد.