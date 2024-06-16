شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو دبحت فى العيد.. طريقة تنظيف شاشة موبايلك من أى جراثيم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 07:00 م

أضحية العيد هى أكثر المناسبات التي يلجأ إليها الكثير من الأفراد والتقاط الصور أثناء عمليات الذبح سواء صور شخصية لنشرها ويطلق عليها سيلفي الخروف أو صور عائلية مع الأضحية لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ بها كنوع من الذكرى مع العائلة فى هذة المناسبة السعيدة الذى ينتظرها المسلمون سنويا.

ولكن خلال عمليات التصوير فى أجواء الاضاحى يتعرض الهاتف المحمول للاتساخ ولابد من تنظيفه قبل انتشار الجراثيم على شاشة الهاتف وانتقالها بين الايدى ، وفيما يلى خطوات تنظيف الهاتف:

1 يتم التنظيف من خلال قطعة قماش من الألياف والتى تساعد على رفع الغبار وبصمات الأصابع بلطف وبشكل فعال دون خدش الشاشة.

2 استخدام الماء المقطر مع مياه الصنبور لتجنب الرواسب المعدنية التي يمكن أن تترك خطوطًا.

3 استخدام الكحول: يعمل الكحول على تنظيف الأوساخ وتطهيرها بقوة ، ولكن ينصح دائما بمنع استخدام كحول ذات تركيزات عالية حتى لا تؤثر على شاشة الهاتف، وينصح أيضا باستخدام كحول الأيزوبروبيل 70% .

4 ترك الهاتف فى الهواء لتجفيفه تماما من أى قطرات ماء أو كحول ، واستخدامه بعد غسل اليدين جيدا والانتهاء من أضحية العيد.

5 وينصح دائما بتنظيف الهاتف بشكل دورى للحفاظ على منع انتشار الجراثيم على سطحه وانتقالها إلى المستخدم للهاتف.