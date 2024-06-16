شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا أبرمت أبل صفقة مجانية لجلب ChatGPT على آيفون؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة آبل صفقتها مع OpenAI التي توفر ChatGPT لجميع أجهزتها وعمليات التكامل الأخرى المحتملة فى المستقبل، حيث كانت "أوبن إيه أي" ومايكروسوفت صديقتين منذ صفقة الاستثمار الكبيرة بينهما في وقت سابق من هذا العام، ولكن يبدو أن سام التمان يخطط بالفعل لتوسيع نطاقه وجلب المزيد من شركات التكنولوجيا الكبيرة هذه إلى المعادلة.

افترض معظم الناس أن آبل و"أوبن إيه أي" ستوقعان صفقة غنية بالمال من شأنها أن تسمح الشركتين للتخطيط لخطوة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن تقرير جديد يدعي أن شركة آبل تحصل على ChatGPT لأجهزتها مقابل صفر أموال.



وشركة آبل لا تدفع أي أموال لـ OpenAI لإتمام هذه الصفقة، خاصة فيما يتعلق بشركة آبل وصانعي الصفقات الذين نجحوا بطريقة ما في تحقيق ذلك وما زالوا يجعلون "ألتمان" يظهر في Apple Park في WWDC 2024.

الرهان على مستقبل الذكاء الاصطناعي

إذًا، ما هو الدافع أو الخطة وراء هذه الصفقة وكيف تخطط أي من هاتين الشركتين لتحقيق الدخل من استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها؟ يدعي التقرير الصادر عن بلومبرج أنه من غير المتوقع أن تحقق صفقة Apple-OpenAI أي إيرادات ذات معنى لأي من الطرفين، على الأقل في البداية.



يشير التقرير أيضًا إلى أن OpenAI سعيدة بالاشتراك مع Apple في ChatGPT الذي يوفر لهم إمكانية الوصول إلى "مئات الملايين" من مستخدمي آبل الذين من المحتمل أن ينفقوا الأموال على الترقية إلى أحدث أجهزة آبل لتجربة ميزات الذكاء الاصطناعي هذه.

وتقدم آبل تقدم ChatGPT إلى iOS 18 وmacOS Sequoia وiPadOS 18 مجانًا، ما يعطي قدرة OpenAI على ترويج مكانتها دائمًا بين المستثمرين المستقبليين للحصول على المزيد من الأموال التي من شأنها أن تبقي خوادم الذكاء الاصطناعي تعمل خلف الكواليس.

والأهم من ذلك، يمكن لـ OpenAI أن ترى هؤلاء الأشخاص وهم يحصلون على ميزات الذكاء الاصطناعي ويقررون في النهاية الاشتراك في خطط ChatGPT Plus المتميزة التي توفر لهم ميزات أكثر ثراءً مقابل رسوم شهرية.

إنه على عكس شركة آبل التي تعقد صفقة لا تتضمن أموالاً ملموسة، أشارت التقارير إلى أن شركة جوجل دفعت لشركة آبل مبلغ 15 مليار دولار لإبقاء محرك البحث كمحركها الافتراضي على جميع منصاتها.

تشعر شركة آبل أن الميزة الكبيرة التي تتمتع بها OpenAI في سباق الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون ذات قيمة لتقدمها وتساعد في تسريع تطورها أيضًا.



