شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بـ أبل يتم تصنيعه بمراكز بيانات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما أزاحت شركة أبل الستار عن مميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذا الأسبوع، تم الحديث كثيرًا عن شراكة مع OpenAI والتي من المقرر أن تضع ChatGPT على ملايين أجهزة iPhone - وهو موقف حاولت جوجل التفاوض بشأنه بنفسها.

لكن شركتي آبل وجوجل كانتا تعملان معًا خلف الكواليس منذ أشهر، حيث منحت جوجل لشركة آبل إمكانية الوصول إلى مراكز البيانات الخاصة بها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بصانعة آيفون.

لسنوات عديدة، اعتمدت شركة آبل على الخدمات السحابية من جوجل وأمازون لتخزين البيانات الخاصة بمنتجاتها، على سبيل المثال، عندما يقوم مستخدمو أجهزة أبل بعمل نسخ احتياطية على iCloud، غالبًا ما يتم تخزينها في مراكز بيانات جوجل، إنها ليست صفقة تميل أي من الشركتين للحديث عنها، ولكنها تتيح لشركة أبل الوصول إلى الآلاف من أجهزة جوجل، ما يساعدها على توفير العديد من ميزات البرامج التي يحبها مستخدمو iPhone ويعتمدون عليها.

وعندما يتعلق الأمر بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تشغيل ذكاء أبل الجديد الخاص بصانع iPhone، طلبت الشركة وصولاً إضافيًا إلى وحدات معالجة Tensor من جوجل للتدريب، إن وحدات TPU عبارة عن شرائح مصممة خصيصًا للذكاء الاصطناعي، وتقوم جوجل بتأجيرها عبر خدمتها السحابية كبديل لوحدات معالجة الرسومات Nvidia.

وأدى طلب شركة أبل إلى حدوث تدافع داخل جوجل في أبريل، عندما أصبح موظفو جوجل على علم بالمشكلات الفنية التي كان من الممكن أن تمنعهم من تسليم ما أرادته شركة أبل في الوقت المحدد.

وكان يُعرف داخليًا باسم "OMG"، وهو مصطلح جوجل للإشارة إلى الحوادث العاجلة لمرة واحدة والتي لا تتطلب الرمز الأحمر تمامًا. وتم عقد غرفة حرب داخل جوجل، وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بالحادثة.

وقال هذا الشخص إن الفريق قام بتسليم الطلب لشركة أبل بعد بضعة أيام طويلة جدًا. لكنها كانت بمثابة مكالمة قريبة كان من الممكن أن تكون أخبارًا سيئة لشركة أبل، التي اكتسبت لقب Bigfoot بين موظفي جوجل Cloud بسبب مقدار مراكز بيانات جوجل التي تستخدمها.

وتسلط هذه الشراكة الضوء على مدى تخلف شركة أبل عن سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولا بد من التعامل مع أغلب الميزات المبهرة لنماذج الذكاء الاصطناعي، ولو جزئيا على الأقل، في مراكز بيانات ضخمة تستهلك الطاقة، والتي أمضت شركات مثل مايكروسوفت، وجوجل، وأمازون سنوات في بنائها. ونتيجة لذلك، يتعين على شركة أبل الاعتماد بشكل أكبر على هؤلاء المنافسين أثناء دخولها على أطراف أصابعها في سباق الذكاء الاصطناعي.

وكما لاحظ بعض مراقبي شركة أبل، فإن الوثائق الفنية لشركة أبل تشير إلى شراكة جوجل، مع الإشارة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تم تدريبها باستخدام مجموعة من الأساليب، "بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات (TPU) ووحدات معالجة الرسوميات السحابية والمحلية".

عندما يجرب المستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من أبل، سيتم تنفيذ الكثير من العمل على الجهاز نفسه. سيتم تسليم المزيد من المهام المكثفة إلى ما تقول أبل إنها مراكز بيانات خاصة تشغل السيليكون الجديد المصمم من قبل أبل، مكان وجود هذه الخوادم لا يزال غير واضح.

شراكات غير متوقعة

لكن شركة أبل تواجه واقعا جديدا حيث أصبحت الحوسبة السحابية والرقائق اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي سلعة ساخنة، مما يضطرها إلى الاستفادة من الشركاء الذين تتنافس معهم أيضا.

على سبيل المثال، ستمنح صفقة أبل مع OpenAI المستخدمين إمكانية الوصول إلى روبوت محادثة أكثر تقدمًا مما يمكن أن تقدمه أبل في شكل ChatGPT، إنها أيضًا نعمة لـ OpenAI، التي تحصل على وصول جديد إلى قاعدة مستخدمي أبل الواسعة.

تجبر حروب الذكاء الاصطناعي شركات التكنولوجيا على إقامة هذه العلاقات الحاسمة، وغير المتوقعة في بعض الأحيان، أعلنت Microsoft وOracle يوم الثلاثاء عن صفقة لمنح Microsoft إمكانية الوصول إلى خوادم Oracle السحابية للتعامل مع بعض أعباء عمل OpenAI، وفي السابق، كان OpenAI يعمل حصريًا على خوادم Microsoft.

ذكرت بلومبرج سابقًا أن جوجل وأبل تجريان أيضًا محادثات لجلب Gemini AI من جوجل إلى أجهزة iOS، ولم يتم التوصل إلى اتفاق، لكن هذا لا يعني أنه لن يحدث.

وفي حديثه في مقابلة بعد الكلمة الرئيسية لـ WWDC، أوضح كريج فيديريغي، المدير التنفيذي لشركة أبل، أن شركة أبل كانت مفتوحة للعمل عندما يتعلق الأمر بشركاء الذكاء الاصطناعي، وحتى التحقق من اسم جوجل.

وقال: "نريد تمكين المستخدمين في نهاية المطاف من اختيار النماذج التي يريدونها، وربما جوجل Gemini في المستقبل"، "لا يوجد شيء للإعلان عنه الآن."