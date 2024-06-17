شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإعادة تصميم أجهزة أيفون وماك بوك برو وساعتها الذكية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشهر الماضي، كشفت شركة أبل عن أنحف منتج لها على الإطلاق مع جهاز M4 iPad Pro الجديد، حيث يبلغ قياس جهاز M4 iPro Pro مقاس 13 بوصة 5.1 ملم، وهو أنحف من جهاز iPod nano.

كما اتضح، تخطط شركة أبل لمنح بقية مجموعات منتجاتها معاملة مماثلة، ما يجعل أجهزة iPhone وأبل Watch وMacBook Pro جميعها أنحف بشكل ملحوظ.

في الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية Power On، أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن جهاز iPad Pro الجديد هو "بداية فئة جديدة من أجهزة أبل" حيث يكون الهدف هو أن تكون هذه المنتجات "أنحف وأخف المنتجات في فئاتها".

ويؤكد Gurman التقارير الواردة من The Information، قائلًا إن تشكيلة iPhone 17 ستتضمن نموذجًا جديدًا بتصميم جديد تمامًا وهو أنحف بكثير من تصميمات iPhone الحالية، ويشير أيضًا إلى أن شركة آبل تعمل على إصدارات جديدة من أجهزة MacBook Pro وiPad Pro تكون أرق من تصميم الجيل الحالي:

قيل لي إن شركة أبل تركز الآن على تطوير هاتف أنحف بشكل ملحوظ في الوقت المناسب لخط iPhone 17 في عام 2025. كما تعمل أيضًا على جعل جهازي MacBook Pro وأبل Watch أنحف. تهدف الخطة إلى أن يكون جهاز iPad Pro الأحدث بداية لفئة جديدة من أجهزة أبل التي يجب أن تكون أنحف وأخف المنتجات في فئاتها عبر صناعة التكنولوجيا بأكملها.

والجدير بالذكر أن جهاز MacBook Pro أصبح أكثر سمكًا وأثقل مع أحدث إعادة تصميم له في عام 2021. وتوافقت إعادة التصميم هذه مع انتقال MacBook Pro إلى أبل Silicon، بالإضافة إلى عودة المنافذ مثل MagSafe وHDMI وفتحة بطاقة SD.

أبلغ جورمان سابقًا عن ما يسمى بتجديد "أبل Watch X"، والذي يُعتقد أنه "أكبر إصلاح شامل حتى الآن" لتصميم الجهاز، ولا توجد معلومات حول موعد وصول الإصدارات الرقيقة من MacBook Pro وأبل Watch إلى السوق. لكن النقطة المهمة هنا هي أن جهاز M4 iPad Pro هو على ما يبدو بداية الجيل التالي من لغة تصميم أبل.