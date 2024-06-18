شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لمتصفح كروم على أندرويد تتيح قراءة صفحات الويب بصوت عال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل خيارًا جديدًا يسمى "استمع إلى هذه الصفحة" أو "Listen to this page" والذي يمكنه قراءة صفحة ويب بصوت عالٍ لك من داخل متصفح Android Chrome، وتأتي هذه الميزة مع عناصر تحكم في التشغيل مشابهة لتلك التي تجدها في مشغلات الموسيقى أو البودكاست، مما يتيح لك التوقف مؤقتًا أو تغيير سرعة القراءة أو التقدم للأمام أو التخطي للأمام أو للخلف لمدة 10 ثوانٍ في المرة الواحدة.

ويمكنك أيضًا تغيير الصوت الذي يستخدمه، وكذلك اللغة، وتدعم هذه الميزة العديد من اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية والهندية والإسبانية، وفقًا لصفحة مساعدة جوجل حول هذه الميزة، ولمعرفة ما إذا كان لديك ذلك، توجه إلى صفحة تحتوي على الكثير من النص، ثم انقر فوق قائمة النقاط الثلاث و"استمع إلى هذه الصفحة"، والتي يجب أن تظهر أسفل خيار الترجمة مباشرةً.

كما يمكنك أيضًا أن تطلب من مساعد Google قراءة صفحات الويب بصوت عالٍ لك، ويمكنك أيضًا ترجمتها إلى لغات أخرى أثناء قيامه بذلك، لكن اختيار هذا الخيار يخرجك من كروم إلى تطبيق Google، بينما يبقيك الخيار الجديد في متصفحك.

وقامت جوجل أيضًا باختبار ميزة Chrome على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ويحتوي Safari على ايفون على ميزة مشابهة تسمى "الاستماع إلى الصفحة" والتي تقرأ لك صفحات الويب بصوت Siri، مع العديد من عناصر التحكم نفسها مثل جوجل، وقد رأيت الخيار الجديد فقط أثناء استخدام الإصدار التجريبي من Chrome، ولكن هذا طبيعي إلى حد ما، نظرًا لأن جوجل تتعامل بانتظام مع عمليات طرحه على مراحل، وتفيد تقارير 9to5Google برؤيتها في الإصدار 125 من تطبيق Android Chrome.