شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق لتفعيل الوضع المظلم فى سناب شات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

قدمت آبل وجوجل منذ فترة خيار تحويل هواتف ايفون وأندرويد إلى الأوضاع الفاتحة والداكنة، و هذه الميزة متاحة أيضًا لتطبيقات الطرف الثالث مثل سناب شات.

ويعد الوضع المظلم ميزة رائعة سواء كنت تريد رؤية هاتفك براحة أكبر في الليل، أو عدم إزعاج الأشخاص به في غرفة مظلمة، أو كنت تفضل فقط شكله، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تحب الوضع المظلم.



في سناب شات تمامًا مثل العديد من التطبيقات الأخرى، يمكن تغيير الخلفية تلقائيًا بناءً على الوقت من اليوم أو يمكنك التبديل يدويًا بين الوضعين الفاتح والداكن.

فيما يلي خطوات القيام بذلك على نظامي iOS وAndroid.



الخطوة 1: أولاً، افتح تطبيق سناب شات على هاتفك الذكي.

الخطوة 2: بعد ذلك، اضغط على الصورة الرمزية لملفك الشخصي في Bitmoji في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، سيسمح لك ذلك بالوصول إلى ملفك الشخصي على سناب شات .

الخطوة 3: في شاشة الملف الشخصي، حدد أيقونة الإعدادات في الجزء العلوي الأيمن.

الخطوة 4: فى صفحة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل، ثم حدد مظهر التطبيق ضمن قسم حسابي.

الخطوة 5: أخيرًا، حدد اختيارك يمكنك الاختيار من بين أربعة اختيارات:

نظام المطابقة : سوف يتطابق الوضع الخاص بك مع الوضع الموجود على هاتفك الذكي.

خفيف دائمًا : سيكون لدى سناب شات دائمًا خلفية فاتحة.

Dark دائمًا : سيكون لدى Snapchat دائمًا خلفية داكنة.