شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان تتابع أهلك فى العيد.. تعرف على طرق تسريع شبكة واى فاى فى منزلك والان مع تفاصيل الخبر

يرغب كثير من الناس متابعة الأهل خلال أداء مناسك الحج والاطمئنان عليهم فى الأراضي المقدسة لحين عودتهم بسلام إلى بلادهم ، وهنا يحرص الأهل دائما على استمرار تواجدهم على الإنترنت لحظة بلحظة وتعزيز سرعة شبكة WiFi.

وهناك بعض الطرق المؤكدة لزيادة سرعة اتصالك بالإنترنت فى خطوات ويمكن للمبتدئين الوصول إليها بسهولة وسرعة.

1 - اقترب من جهاز التوجيه الخاص بك

إحدى أسهل الطرق للحصول على اتصال أفضل هي الاقتراب من جهاز التوجيه الخاص بك، كلما كان جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك بعيدًا عن جهاز توجيه Wi-Fi، أصبحت سرعة الإنترنت لديك أبطأ.

تأكد من عدم وجود جدران سميكة، وخاصة الجدران الخرسانية، بين جهاز التوجيه وجهازك.

2- أعد تشغيل جهاز الواى فاى أو المودم

من المحتمل أن يكون هذا هو الإجراء الأول لأي شخص يعاني من مشاكل في الإنترنت، يمكن أن تؤدي إعادة تشغيل جهاز التوجيه أو المودم في كثير من الأحيان إلى إصلاح سرعات الإنترنت البطيئة، وتعمل هذه الطريقة بشكل جيد ومدهش مع تعزيز شبكة Wi-Fi سريعًا.

3 - قم بتحديث الهاتف الخاص بك

قد يكون من المفيد تحسين أداء جهاز المحمول الخاص بك وذلك لتنشيطه وإعادة توصيله بالمودم بصورة فعالة .

4 - الحد من الأجهزة المتصلة

إذا كان لديك عدد كبير جدًا من الأجهزة المتصلة، فقد يتسبب ذلك في انخفاض أداء الشبكة ، حاول إيقاف تشغيل الأجهزة التي لا تحتاج إليها لمعرفة ما إذا كانت سرعة شبكتك وموثوقيتها تتحسن أم لا.

5 - البحث عن الفيروسات

يمكن أن تؤدي الإصابة بالبرامج الضارة إلى استخدام نطاق ترددي عالي، خاصة عند البحث في ملفاتك الشخصية أو تنزيل تعليمات برمجية ضارة ، ولمنع حدوث ذلك، استخدم برنامج الأمان الذي سيقوم بفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الأعلى إلى الأسفل.

6- الاشتراك فى باقة مناسبة

لابد من متابعة استخدامك للإنترنت وفى حالة تشغيل المزيد من الفيديوهات أو تحميلها سيؤدى إلى إنتهاء الباقة وعدم القدرة على الاتصال بالمكالمات ، فلابد من الاشتراك بباقة مناسبة لاستخداماتك .