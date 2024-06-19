شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل مهندسي البرمجيات؟.. بيل جيتس يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، والذي كثيرًا ما أعرب عن حماسته لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على العالم، خلال مقابلة إن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يحل محل مهندسي البرمجيات البشريين، وقال إننا سنحتاج إليهم حتى في عصر الذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقع indiatoday.

وأعرب جيتس عن تفاؤله بشأن مستقبل وظائف هندسة البرمجيات، على الرغم من النفوذ المتزايد للذكاء الاصطناعي، وسلط الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والعمل كمدرسين تعليميين، مشيرًا إلى مشاريع ناجحة في الهند والولايات المتحدة.

وأضاف جيتس، متحدثًا عن المساهمات الإيجابية للذكاء الاصطناعي: "الشيء المذهل في هذه التكنولوجيا هو أننا نعلم أنها يمكن أن تساعد في المجالات الرئيسية، ونعلم أنها يمكن أن تخلق معلمين تعليميين، لقد شهدنا العديد من المشاريع في الهند والولايات المتحدة تظهر نتائج عظيمة، الإمكانيات لا تصدق إذا علمنا أن كل شيء لقد جعل الوظائف أكثر إنتاجية".

وفي حديثة عن المخاوف بشأن احتمال أن يحل الذكاء الاصطناعي محل مهندسي البرمجيات، نفى جيتس هذه المخاوف ووصفها بأنها "مثيرة للقلق"، وأكد أن الطلب على مهندسي البرمجيات سيظل قويا، قائلا "ما زلنا بحاجة إلى مهندسي البرمجيات لأننا لن نتوقف عن الحاجة إليهم"، وتأتي هذه الطمأنينة بمثابة عزاء لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن إزاحة الوظائف بسبب تقدم الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى مناقشة الذكاء الاصطناعي، تطرق جيتس إلى مواضيع أخرى مختلفة، بما في ذلك علاقة جيتس الخاصة مع الهند، وتذكر جيتس باعتزاز تجاربه مع الهند، مشيراً إلى كيف قامت مايكروسوفت بتعيين خريجين موهوبين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين ساهموا بشكل كبير في نجاح الشركة، وقال: "لقد كانت لدي علاقة رائعة مع الهند بدءًا من تجربة مايكروسوفت حيث قمنا بتعيين بعض خريجي تكنولوجيا المعلومات الأذكياء للغاية، وأحضرناهم إلى سياتل، ثم عادوا لاحقًا وأنشأوا مركز تطوير لنا موجود الآن في أربعة مواقع، ويضم 25000 شخص، فإن الكثير من الأشخاص الرائعين الذين أعمل معهم والذين استمتعوا كثيرًا بنجاح مايكروسوفت هم جزء من الفريق الذي تم تعيينه من الهند".