شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إصدارات مايكروسوفت لوحدة التحكم Xbox Series والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مايكروسوفت النقاب عن ثلاثة خيارات جديدة لوحدة التحكم Xbox Series S/X خلال معرض ألعاب إكس بوكس هذا الأسبوع، تتضمن التكوينات الجديدة في مجموعة إكس بوكس نسخة تخزين SSD سعة 1 تيرابايت لجهاز Xbox Series S باللون الأبيض، وجهاز Xbox Series X الرقمي بالكامل، وإصدار خاص من Xbox Series X بسعة 2 تيرابايت باللون الأسود Galaxy، سيتم إصدار أنواع وحدات التحكم الثلاثة الجديدة في أسواق محددة خلال موسم العطلات في وقت لاحق من هذا العام.

لم تكشف الشركة الأم لـ إكس بوكس بعد عن التوفر والأسعار الإقليمية لنماذج Xbox Series S/X القادمة، وفقًا للتقارير، ستتلقى مايكروسوفت قريبًا الطلبات المسبقة لثلاثة إصدارات إضافية من إكس بوكس.

ستتمتع إصدارات وحدة التحكم الجديدة بنفس السرعة والأداء مثل طرازات Xbox Series S/X الحالية، ولكنها ستوفر أيضًا للمستخدمين بدائل جديدة للتصميم والتخزين والتسعير، وفقًا لمايكروسوفت.

على سبيل المثال، تبلغ تكلفة جهاز Xbox Series X الرقمي بالكامل أقل من جهاز Xbox Series X القياسي المزود بمحرك أقراص.

متغيرات وحدة تحكم Xbox Series S/X الجديدةXbox Series X: إصدار رقمي بسعة 1 تيرابايت

وفقًا لسجلات المحكمة المسربة من محاكمة مايكروسوفت ضد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) العام الماضي، كانت الشركة تستعد لإصدار رقمي من Xbox Series X، أعلنت مايكروسوفت بالفعل أن جهاز Xbox Series X سيكون متاحًا رقميًا حصريًا هذا العام.

كذلك سيكون الإصدار الرقمي لوحدة التحكم هو Robot White ويحتوي على مساحة تخزين SSD تبلغ 1 تيرابايت (تتوفر متغيرات Series X الحالية باللون الأسود الكربوني فقط).



سيكلف الإصدار الجديد 449.99 دولارًا / 499.99 يورو وهو أقل من إصدار القرص الذي يبلغ 499.99 دولارًا من السلسلة X.

Xbox Series S تيرابايت باللون الأبيض الروبوتي



يأتي جهاز Xbox Series S في البداية مزودًا بسعة تخزين تبلغ 512 جيجابايت ونظام ألوان Robot White.

وكانت مايكروسوفت قد قدمت العام الماضي جهاز Xbox Series S بسعة تخزينية تبلغ 1 تيرابايت في نظام ألوان أسود كربوني جديد، لكن مساحة تخزين إضافية متاحة الآن باللون الأبيض الروبوتي.

في مناطق محددة، سيتم سعر جهاز Xbox Series S 1TB باللون Robot White بسعر 349.99 دولارًا / 349.99 يورو.

جهاز Xbox Series X: إصدار خاص بسعة 2 تيرابايت من Galaxy Black

تطلق مايكروسوفت أيضًا إصدارًا فريدًا من Xbox Series X في نظام ألوان Galaxy Black الجديد المذهل، مع مساحة تخزين محسنة تبلغ 2 تيرابايت.

تم تصميم وحدة التحكم بمظهر سماوي فضي ورمادي وأخضر وقاعدة سوداء وحامل أخضر. تأتي وحدة التحكم ذات الإصدار الخاص أيضًا مع وحدة تحكم Xbox اللاسلكية.

سيتم بيع جهاز Galaxy Black Special Edition Xbox Series X بكميات محدودة في مناطق محددة مقابل 599.99 دولارًا أمريكيًا/649.99 يورو.