شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. مكوك تشالنجر يطلق قمر صناعى إندونيسى للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

تمكن طاقم مكوك الفضاء تشالنجر، والذى ضم أول امرأة أمريكية تصل الفضاء سالي رايد من إطلاق قمر اتصالات إندونيسي يسمى Palapa-B1 في مداره، في مثل هذا اليوم في 20 يونيو من عام 1983، أي منذ أكثر من أربعين عاما.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، يعد Palapa عبارة عن سلسلة من الأقمار الصناعية مملوكة لشركة الاتصالات الإندونيسية Telkom، وتم إطلاق جميع الأقمار الصناعية التسعة من جانب الولايات المتحدة، بدءًا من الأول في عام 1976.

وهذا جعل إندونيسيا تصبح أول دولة نامية تقوم بتشغيل نظام الأقمار الصناعية المحلي الخاص بها، وتوفر أقمار بالابا الصناعية الآن الاتصالات لأكثر من 6000 جزيرة في إندونيسيا.